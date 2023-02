Er wurde nur 34 Jahre alt: US-Schauspieler Cody Longo tot in seinem Haus aufgefunden

"Zeit der Sehnsucht"-Darsteller Er wurde nur 34 Jahre alt: US-Schauspieler Cody Longo tot in seinem Haus aufgefunden

TV-Star Cody Longo, unter anderem bekannt aus der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht", ist tot. Der US-Schauspieler hinterlässt Frau und Kinder.

Cody Longo ist tot. Der US-Schauspieler wurde am Mittwoch leblos in seinem Haus in Austin, Texas, aufgefunden, berichtet CNN unter Berufung auf seinen Sprecher Alex Gittelson. Longo wurde nur 34 Jahre alt.

"Cody war unsere ganze Welt", erklärte seine Frau demnach in einem Statement. "Die Kinder und ich sind erschüttert und darüber hinaus am Boden zerstört. Er war der beste Vater. Wir werden dich immer und ewig vermissen und dich lieben." Über die Todesursache des Schauspielers, der US-Medienberichten zufolge seine Frau und drei Kinder hinterlässt, wurde nichts bekannt gegeben.

Cody Longo nahm Auszeit

Longo wurde berühmt durch seine Rollen in der Serie "Hollywood Heights" und der US-Seifenoper "Zeit der Sehnsucht". In vielen weiteren Formaten wie etwa "CSI: Den Tätern auf der Spur" hatte er ebenfalls Auftritte.

Der TV-Star hatte laut CNN zuletzt eine Auszeit von der Schauspielerei genommen, um seine Musikkarriere zu verfolgen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er habe sich aber darauf gefreut, dieses Jahr wieder zur Schauspielerei zurückzukehren, sagte Gittelson dem Bericht zufolge.

Quellen: CNN, SpotOn