Cole Sprouse hat die Trennung von Schauspielkollegin Lili Reinhart bestätigt. Für seine Ex-Freundin hat er nur liebevolle Worte übrig.

Cole Sprouse (28, "Five Feet Apart") hat offiziell die Trennung von "Riverdale"-Co-Star Lili Reinhart (23) bestätigt. "Lili und ich haben uns zunächst im Januar dieses Jahres getrennt und uns im März zu einer dauerhaften Trennung entschieden", schreibt Sprouse in einem Instagram-Post. Dazu veröffentlichte er ein stimmungsvolles Bild, auf dem seine Ex-Freundin in einem Wald gen Himmel blickt. "Ich habe eine unglaubliche Erfahrung gemacht und werde mich immer glücklich schätzen, dass ich mich verlieben durfte", fügt der Schauspieler hinzu.

Sprouse betont zudem, dass kein böses Blut zwischen den beiden herrscht: "Ich wünsche ihr nur das Allerbeste und Glück für die Zukunft. Alles andere, was ihr hören werdet, ist nicht wichtig." Am Ende weist er sogar auf ein neues Filmprojekt seiner Ex-Freundin hin: "Ich bin mir sicher, dass sie toll darin sein wird, so wie in allem, was sie tut."

Trennungsgerüchte standen im Raum

Zuvor hatte "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", im Mai darüber berichtet, dass das Paar sich getrennt haben und jeweils alleine in Isolation begeben haben soll. Reinhart und Sprouse hatten sich am Set der Netflix-Serie "Riverdale" kennengelernt. Über die Länge der Beziehung wurde häufig spekuliert. "Page Six" spricht von knapp drei Jahren. In dieser Zeit kamen auch immer wieder Trennungsgerüchte auf, die das Ex-Paar aber meist unkommentiert ließ. Im Juli 2019 hatten sich beide via Instagram über die Gerüchte lustig gemacht. "Breaking: Eine zuverlässige Quelle hat bestätigt, dass keiner von euch, irgendetwas weiß", schrieb Reinhart damals.