US-Schauspielerin Lili Reinhart feiert an diesem Freitag ihren 23. Geburtstag. Auf Instagram gratulierte ihr auch Cole Sprouse (27) - mit einer besonderen Fotoreihe. Die vier Schnappschüsse zeigen die beiden "Riverdale"-Stars, wie sie sich umarmen, necken und küssen. Damit scheinen die Gerüchte über die Trennung des Paares endgültig aus der Welt zu sein.

Die Trennungsgerüchte waren im Juli unter anderem deshalb aufgekommen, weil sich das Paar auf einer Comic-Con-Party in San Diego voneinander ferngehalten haben soll. "Breaking: Eine zuverlässige Quelle hat bestätigt, dass keiner von euch, irgendetwas weiß", schrieb Lili Reinhart daraufhin auf Instagram.

Bereits zuvor hatte das Paar sich in der Öffentlichkeit selten zu seiner Beziehung geäußert. "Wir sind in einer Beziehung, aber das ist nur ein kleiner Teil unserer Persönlichkeit. Wir wollen beide eine eigenständige, getrennte Persönlichkeit sein", erklärte Sprouse dazu in einem Interview mit dem "W Magazine". Die neuen Turtel-Fotos der beiden sind daher eine echte Seltenheit.

Vierte Staffel "Riverdale" startet im Oktober

Reinhart und Sprouse haben sich am Set der Netflix-Serie "Riverdale" kennengelernt. Die vierte Staffel startet am 9. Oktober 2019 auf dem US-Sender The CW. In Deutschland ist es voraussichtlich einen Tag später am 10. Oktober auf Netflix so weit.