Colin McFarlane "The Dark Knight"-Darsteller leidet an Krebs

Colin McFarlane klärt in einer Kampagne über Prostatakrebs auf. Der "The Dark Knight"-Darsteller ist selbst von der Krankheit betroffen.

Colin McFarlane (61) leidet an Prostatakrebs. Dies gab der Schauspieler laut "Mirror" bekannt. Der Brite machte sich unter anderem mit Christopher Nolans (52) Batman-Filmen einen Namen. In "Batman Begins" und "The Dark Knight" spielte er den korrupten Polizeichef Gillian B. Loeb.

Diagnose im Dezember

McFarlane hatte seine Erkrankung im Dezember 2022 durch einen Test des prostataspezifischen Antigen (PSA) erfahren. Seit langem lässt sich der Schauspieler regelmäßig testen.

Die Krankheit wurde frühzeitig festgestellt, so sei er in einer glücklichen Position. "Ich werde regelmäßig mit PSA-Bluttests alle drei Monate und einer MRT-Untersuchung einmal im Jahr überwacht", sagte McFarlane. "Da es sich um eine sehr langsam fortschreitende Krebserkrankung handelt, bin ich in der bestmöglichen Position, um festzustellen, welche Behandlung ich in Zukunft benötigen werde", so der Mime weiter.

Colin McFarlanes Bruder ebenfalls betroffen

Nur neun Monate vorher war bei Colin McFarlanes Bruder dieselbe Diagnose gestellt worden. Der Schauspieler hatte ihn ermutigt, sich untersuchen zu lassen, obwohl er keine Symptome gespürt hatte. In einem frühen Stadium sind laut McFarlane auch keine Anzeichen festzustellen.

Um Aufklärung zu leisten, engagiert sich Colin McFarlane bei Prostate Cancer UK. Er moderiert auf Instagram einen Beitrag der Organisation, die humorvoll über die Erkrankung aufklärt.

Das Video räumt mit Mythen um Prostatakrebs auf und zeigt, welche Gruppen am meisten betroffen sind: weiße Männer über 50 Jahren, schwarze Männer über 45 Jahren und Personen, in deren Familie die Krankheit bereits aufgetreten ist.