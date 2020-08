Auf Instagram hat Collien Ulmen-Fernandes am Dienstag empört auf überfüllte Busse am Flughafen Tegel reagiert und erzählt, dass sie auf ihr Corona-Testergebnis wartet.

Weil sie Halsschmerzen plagen, hat Collien Ulmen-Fernandes nach ihrer Rückreise aus Mailand einen Corona-Test durchführen lassen. Über das Ergebnis klärte sie ihre Abonnenten nun auf Instagram auf. "Kein Corona! 'Nur' Streptokokken!", schreib sie. "Nun in die Online-Schauspielprobe für den zweiten Teil unseres Filmes", fügte sie hinzu.

Collien Ulmen-Fernandes hat kein Corona

Ulmen-Fernandes' Rückflug von Italien nach Berlin war nervenaufreibend. Auf Instagram hat die Ehefrau von "Jerks"-Star Christian Ulmen geschildert, wie sehr sie die Zustände am Flughafen Tegel schockiert hätten. "Am Flughafen Mailand klappte alles hervorragend. Alle paar Meter stand ein Flughafenmitarbeiter, der darauf achtete, dass in Warteschlangen Abstand gehalten wird, alle ihren Mundschutz tragen, etc.", schrieb sie auf Instagram.

Doch in Berlin habe sie eine andere Situation miterlebt. "Hier standen zwar vier Busse bereit, trotzdem wurden alle Passagiere in einen Bus gequetscht. (...) Wir haben eine Abstandsregel. In Tegel scheint diese jedoch nicht zu gelten. Direkt hinter unserem Bus standen zwei leere Busse bereit, die Passagiere wurden aber weiterhin gebeten, in den mehr als übervollen Bus einzusteigen, bis der Flieger leer war", regte sie sich über die Zustände auf.

"Ungeheuerlich"

"Ich finde es ungeheuerlich, wie hier am Flughafen Tegel mit den Corona-Regeln umgegangen wird. Das musste ich jetzt mal, mit Husten und Halsschmerzen und auf mein Corona-Testergebnis wartend, loswerden", sagte sie.

Unter ihrem aktuellen Posting freuen sich Ulmen-Fernandes' Fans mit ihr, dass sie negativ auf das Coronavirus getestet wurde. "Hätte nie gedacht, dass man mal erleichtert ist, wenn man Streptokokken hat", kommentierte eine Nutzerin. "Auch Streptokokken sind eine Herausforderung für deinen Körper", schrieb ein anderer.