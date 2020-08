View this post on Instagram

Mit Halsschmerzen im Bett. Und wo ich hier gerade so herum liege, möchte ich gerne eine Sache los werden, über die ich mich furchtbar aufgeregt habe. Für unseren Film musste ich nach Mailand fliegen und zurück. Am Flughafen Mailand klappte alles hervorragend. Alle paar Meter stand ein Flughafenmitarbeiter, der darauf achtete, dass in Warteschlangen Abstand gehalten wird, alle ihren Mundschutz tragen, etc. Das Flugzeug wurde einzeln betreten. In den Flughafenbus wurden nur so viele Menschen gelassen, dass der Abstand von 1,5 Metern in alle Richtungen gewahrt werden konnte. War der Bus voll, kam der nächste. In Tegel gelandet sah das komplett anders aus. Hier standen zwar vier Busse bereit, trotzdem wurden alle Passagiere in einen Bus gequetscht. Als dieser bereits übervoll war (Bild 1) wurden noch weitere Passagiere eingeladen (Bild 2) und nach Bild 2 ging es weiter. Wir haben eine Abstandsregel. In Tegel scheint diese jedoch nicht zu gelten. Direkt hinter unserem Bus standen zwei leere Busse bereit, die Passagiere wurden aber weiterhin gebeten, in den mehr als übervollen Bus einzusteigen, bis der Flieger leer war. Die nicht benötigten Busse hinter uns wurden einfach wieder weg geschickt. Ich finde es ungeheuerlich, wie hier am Flughafen Tegel mit den Corona-Regeln umgegangen wird. Das musste ich jetzt mal, mit Husten und Halsschmerzen und auf mein Corona-Testergebnis wartend, loswerden.