Seit über zehn Jahren sind Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen verheiratet. Nun verrät sie, wie sie ihren Ehealltag meistern.

Seit 2011 sind Collien Ulmen-Fernandes (40) und Christian Ulmen (46) verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter machte 2012 das Liebesglück der beiden komplett. Aber wie meistern die beiden Schauspieler ihren Alltag mit Beziehung, Kind und Job? "Mein Mann ist ein aktiver Vater", schwärmt Collien Ulmen-Fernandes im Interview mit "Bild am Sonntag".

"Er hatte aber auch keine andere Wahl. Dadurch, dass ich gerade so viel drehe, ist Christian automatisch stärker in der Kinderbetreuung verhaftet", erklärt die "Traumschiff"-Schauspielerin. In der Elternrolle sei man "immer gestresst und müde". Gänzlich harmonisch sei es deshalb "nie wirklich, wenn man Kinder hat", gibt die 40-Jährige offen zu. Zeitplanung mit Kindern sei "quasi unmöglich": "Entspannt ist das tatsächlich bei niemandem."

"Ich rege mich immer leichter auf"

Die Schauspielerin könne deshalb hin und wieder auch einmal laut werden: "Ich rege mich leider immer leichter auf, das kommt mit dem Alter." Doch trotz Stress bekommen die beiden ihre Ehe, Kind und Job in ihrem Zuhause in Potsdam offenbar unter einen Hut. Die Aufgabenverteilung: "Das Kochen übernehme ich und das Wäschewaschen auch. Christian kümmert sich um Handwerksangelegenheiten, was bedeutet, dass er die Aufgaben an die Handwerker delegiert", witzelt Ulmen-Fernandes.