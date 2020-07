Die Schauspielerin Conchata Ferrell (77), bekannt vor allem aufgrund ihrer Rolle in "Two and a Half Men" als Charlie Sheens (54) Haushälterin, hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Das meldet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf ihren Ehemann Arnie. Demnach sei sie nun, nach vier Wochen auf der Intensivstation, in ein Pflegeheim verlegt worden. Bereits seit Mai befinde sich die US-Amerikanerin in einer Klinik.

Ursprünglich sei sie aufgrund einer Infektion eingeliefert worden, im Krankenhaus habe sich dann ihr Zustand rapide verschlechtert. Bei der Grunderkrankung handele es sich allerdings ausdrücklich nicht um Covid-19, wie teilweise in der Presse kolportiert wurde, heißt es in dem Bericht. Der Herzinfarkt hatte laut ihres Mannes einen zehnminütigen Herzstillstand zur Folge. Mittlerweile sei ihr Zustand stabil, allerdings sei Ferrell weiterhin auf ein Beatmungs- und ein Dialysegerät angewiesen.

Seine Frau könne weder sprechen noch kommunizieren, sei aber bei Bewusstsein und würde ihre Umgebung wahrnehmen. Aufgrund der derzeitigen Hygieneauflagen ist es ihm derzeit nicht möglich, seine Frau zu besuchen. "Es wird noch eine Weile dauern, bis es zu einer Genesung kommt", berichtet Arnie. Man hoffe auf das Beste, aber es gäbe nichts, was den Prozess beschleunigen könne.