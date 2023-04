Der Hit "Gangsta's Paradise" machte Coolio Mitte der Neunziger zum Star. Im vergangenen Jahr starb der Rapper mit nur 59 Jahren. Jetzt ist die Todesursache bekannt gegeben worden.

Im September vergangenen Jahres starb Rapper Coolio völlig überraschend im Alter von nur 59 Jahren. Er war im Badezimmer eines Freundes zusammengebrochen und die Rettungskräfte versuchten, ihn 45 Minuten lang zu reanimieren – vergeblich. Die damalige Vermutung: Der Musiker erlag möglicherweise einem Herzinfarkt.

Jetzt gab sein langjähriger Manager Jarez Posey gegenüber dem US-Portal "TMZ" die tatsächliche Todesursache bekannt: Coolio starb an einer Überdosis Fentanyl. Seine Familie habe erst vor Kurzem die entsprechende Nachricht aus der Gerichtsmedizin erhalten.

Neben dem extrem gefährlichen Opioid Fentanyl wurden in seinem Körper zudem Spuren von Crystal Meth und Heroin gefunden. Außerdem hätten sein schweres Asthma und sein jahrzehntelanger Zigarettenkonsum eine Rolle bei seinem Tod gespielt. Sein Körper sei auch deswegen unfähig gewesen, sich zu wehren, heißt es in dem Bericht weiter. Manager Posey betonte dennoch, dass seine Kinder ihren Vater als einen großartigen Mann in Erinnerung behalten werden. Coolio war sechsfacher Vater.

Zunächst hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass Coolio ein natürlicher Tod ereilt habe. Sowohl aus Kreisen der Sanitäter als auch aus der Familie hieß es, dass keine Drogen am Ort seines Unglücks gefunden wurden und ein Herzversagen die wahrscheinlichste Todesursache sei.