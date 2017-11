Um ihn scharen sich beim Klimagipfel in Bonn die Menschen. Der ehemalige Actionheld und ehemalige Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger ist an den Rhein gekommen, um zu zeigen, dass wichtige Teile der USA noch beim Klimaschutz dabei sind. Trotz US-Präsident Donald Trump. Schwarzenegger ist Teil der amerikanischen Klima-Gegenbewegung, die in Bonn Flagge zeigt. Am Montag gab der Terminator den Umweltschützern ein wenig Nachhilfe in Öffentlichkeitsarbeit. "Jedes Jahr sterben neun Millionen Menschen wegen der Umweltverschmutzung. Und deswegen müssen wir mit den Menschen über die Umweltverschmutzung reden und darüber, wie viele Menschen deswegen sterben. Darüber, wie viele Kinder Asthma oder Lungenkrankheiten haben. Und wie viele Menschen früh an Herzanfällen oder anderen Krankheiten sterben, wegen der Umweltverschmutzung." Man müsse auch gegen die Ignoranz der Menschen kämpfen, sagte Schwarzenegger: "Deshalb bin ich froh, wenn jemand sagt, dass er sich nicht für den Klimawandel interessiert. Dann sage ich, großartig, lass uns über Umweltverschmutzung reden und darüber, wie viele Menschen sterben. Das ist etwas, was auch die Republikaner nicht leugnen können. " Schon am Sonntag hatte Schwarzenegger deutliche Worte gefunden. Trumps Entscheidung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, bedeute gar nichts, so Schwarzenegger. Die klimabewussten Bundesstaaten und Städte würden umso motivierter weiter arbeiten. Von Zweiflern dürfe man sich nicht irremachen lassen. Wenn er das in der Vergangenheit gemacht hätte, dann würde er immer noch in den österreichischen Alpen sitzen und jodeln, so Schwarzenegger.