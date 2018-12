Seit sie ihre Liebe öffentlich gemacht haben, sind sie das Lieblingspaar der Boulevardblätter dieses Landes. Nicht einmal die Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz kommt dagegen an: Vergangene Woche wurde bekannt, dass Cora Schumacher mit einem volltätowierten Hells-Angels-Rocker namens Lenox liiert ist. Seit drei Monate sollen sie ein Paar sein, und zuletzt zeigten sie sich in eindeutigen Liebesposen auf Instagram. Die frühere Rennfahrer-Gattin und der Rocker mit Hakenkreuz-Tattoo - dieses Paar lieferte erstklassiges Material für die Klatschpresse. Zumal im Hintergrund noch eine eifersüchtige Exfreundin mitmischte, die Ansprüche auf den Tattoo-Mann erhob.

Am Donnerstagabend hat Cora alle Fotos von ihrem Instagram-Profil gelöscht, die sie mit Lenox zeigen. Umgekehrt das Gleiche: Auch Lenox entfernte auf Instagram alle Hinweise auf Cora Schumacher.

Cora Schumacher und Lenox verbrachten zusammen Weihnachten

Sind dies Hinweise auf eine Trennung? Ist etwa schon wieder alles aus? Wie "Bild.de" berichtet, sollen Cora und Lenox noch die Weihnachtstage zusammen verbracht haben. Doch wie das in vielen Familien und Paaren so ist: Gerade über die Festtage kracht es gerne mal. Gut möglich, dass beide in einer ersten Reaktion alle Spuren einer Beziehung beseitigt haben.

Cora Schumacher war von Oktober 2001 bis Februar 2015 mit dem bekannten Formel-1-Piloten Ralf Schumacher verheiratet, dem Bruder von Michael Schumacher. Im September 2002 folgte die kirchliche Hochzeit. Das Paar bekam einen Sohn.

Bekannt aus "Let's Dance" und "Promi Big Brother"

Cora Schumacher startete ab 2004 eine eigenen Karriere als Rennfahrerin, zunächst im Mini Challenge. 2006 wechselte sie zum Seat Leon Supercopa und fuhr dort im Rahmenprogramm der Deutschen Tourenwagen-Masters.

Später nutzte sie den Ruhm, den ihr der Nachname verschaffte, für die Teilnahm an TV-Sendungen. So schwang sie 2015 in der achten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" das Tanzbein, schied jedoch bereits in der zweiten Runde aus. In diesem August 2018 ließ sie sich zusammen mit anderen mehr oder weniger berühmten Menschen für Sat.1 im "Promi Big Brother"-Haus einsperren und wurde in der Show Siebte.

Die Beziehung zu dem Hells-Angels-Rocker verschaffte ihr noch einmal einen gewaltigen Aufmerksamkeitsschub. Soll das jetzt alles schon vorbei sein?