Cora Schumacher hat einen neuen Freund. Er heißt Lenox, ist Hells-Angels-Mitglied und am ganzen Körper tätowiert. Die Beziehung der beiden wurde der "Bild"-Zeitung vom Management der 41-Jährigen bestätigt. Es heißt, die beiden seien schon seit mehreren Monaten ein Paar.

Cora Schumacher: Angebliche Freundin ihres Freundes meldet sich zu Wort

Doch jetzt funkt eine andere Frau zwischen das junge Liebesglück. Sie heißt Kira, ist ebenfalls am ganzen Körper tätowiert und ziemlich angefressen. "Ich mach Stress, liebe Cora, ich werd dir deine Augen öffnen mit einer Sprachnotiz, die Lenox kennt... frag ihn doch mal, was er am Montag mir geschickt hat!!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Sie behauptet, mit dem Hells-Angels-Rocker verheiratet zu sein. Seinen Namen hat sie sich sogar ins Gesicht tätowieren lassen. Tatsächlich sind auf ihrem Instagram-Account diverse Fotos mit dem 36-Jährigen zu sehen, dazu eindeutige Hashtags wie: "I love you" und "married". "Er gehört zu mir und mein [sic] Rücken seit Jahren", schreibt sie zu einem Foto, dass ihre Rückentätowierung zeigt: ein Konterfei von Cora Schumachers Freund.

Cora erklärt Hakenkreuz-Tattoo

Und sie schreibt: "Ich weiß nicht, ob ich Frau oder Ex-Frau bin. Niemand hat sich getrennt." Zum Beweis hat die wütende Ex- oder Noch-Freundin Bilder von Lenox gepostet, die vor zwei Tagen entstanden sein sollen.

Auch Cora Schumacher hat sich gegenüber der "Bild"-Zeitung zu den Vorwürfen geäußert. "Er ist nicht verheiratet!", behauptet die Ex-Frau von Ex-Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher.

Welche Seite der Geschichte stimmt, wissen wohl nur die Beteiligten selber. Doch auch ein anderes Merkmal des neuen Schumacher-Partners sorgt für Aufsehen. Auf dem Handrücken hat Coras neuer Freund ein Hakenkreuz-Tattoo. Schumacher erklärt dies gegenüber RTL so: "Die Swastika gilt in vielen Kulturen als Glückssymbol, und so ist es seinerseits interpretiert."

