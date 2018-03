Attacke auf den ehemaligen Kinderstar Corey Feldman (46, "Die Goonies")! Laut eigenen Angaben wurde der US-Schauspieler von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und niedergestochen. Auf Twitter verkündete er: "Ich bin im Krankenhaus. Ich wurde heute Abend angegriffen. Ein Mann öffnete meine Autotür und stach mit irgendetwas auf mich ein. Bitte betet für uns. Zum Glück waren nur mein Sicherheitspersonal und ich in dem Auto, als drei Männer kamen. Während die Security abgelenkt war, kam ein Typ in einem Auto angefahren und attackierte mich. Ich bin okay."

Die Polizei ermittele nun wegen versuchten Mordes, schrieb Feldman in einem weiteren Tweet. Er habe Drohungen auf jeglichen Social-Media-Plattformen erhalten. Er sei davon überzeugt, dass der Angriff das Resultat aus diesen Nachrichten sei. Der Schauspieler kündigte 2017 an, einen Enthüllungsfilm über die Hollywood-Branche zu veröffentlichen, der den - nach seinen Angaben - alltäglichen Kindesmissbrauch in der Filmindustrie thematisiert. Er selbst sei ebenfalls Opfer von Missbrauch als Kinderschauspieler geworden.

Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, habe Feldman bei der Polizei ausgesagt, dass der Angreifer ihm zu folgen schien und ihn schließlich mit etwas "langem und scharfen" gestochen hätte. Die Polizei gehe von einem "Straßenkampf" aus.