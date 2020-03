Die Meldung sorgte am Freitag für Wirbel im Netz: Der beliebte Moderator Johannes B. Kerner gab auf seiner Instagram-Seite bekannt, dass er mit dem Coronavirus infiziert sei. Er sei mit leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht und habe umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen, der positiv ausgefallen sei.

Zahlreiche Genesungswünsche erreichten den Fernseh-Moderator daraufhin, es gab aber auch Irritationen. Weil viele Kranke mit Grippesymptomen vergeblich auf einen Test warten, witterten einige User eine große Ungerechtigkeit: "Ein Hoch auf unsere Zwei-Klassen-Gesellschaft und vielen Dank an Sie, Herr Kerner, dass Sie das nochmal so schön verdeutlichen und es anderen unter die Nase reiben", schrieb eine Frau unter sein Posting. "Ein Schlag ins Gesicht für jeden, der auch Symptome hat und nicht getestet wird. Weil kein 'Prominenten'-Status vorhanden!" Andere User stimmten der Frau zu und berichteten von eigenen Erfahrungen, in denen ihnen ein Test verwehrt wurde.

Schließlich sah sich der Moderator am Samstag zu einer Klarstellung genötigt. Kerner bedankte sich zunächst für die vielen Genesungswünsche. Äußerte sich dann aber zu dem von vielen kritisierten Aspekt: "Weil vielfach gefragt wird, warum ich getestet wurde und ob das übertrieben war, hier schnell die Fakten zur Klarstellung. Mein Arzt hatte einen begründeten Verdacht, da ich vor Kurzem sowohl in zwei Risikogebieten war als auch zwei Personen aus dem privaten Umfeld positiv getestet wurden", so Kerner. Der Verdacht des Arztes habe sich dann bestätigt.

Mit diesem Posting hat der TV-Moderator offenbar die Kritiker zum Verstummen gebracht. Fast alle Kommentatoren wünschten Kerner daraufhin gute Besserung – Genörgel über seinen Test war hingegen nicht mehr zu vernehmen.

Lesen Sie auch: