Nachdem Tom Hanks (63, "Forrest Gump") und seine Ehefrau Rita Wilson (63) eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben, möchten sie jetzt mit ihrem eigenen Blut die Entwicklung eines möglichen Impfstoffes vorantreiben. Das gab Hanks kürzlich bei einem Gastauftritt im NPR-Podcast "Wait Wait... Don't Tell Me!" bekannt. Anfang März wurde das Paar positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet, während es sich für das neue Elvis-Presley-Biopic, in dem Hanks mitspielt, in Australien aufhielt. Hanks und Wilson gelten mittlerweile wieder als vollständig genesen.

"Ich nenne es gerne 'Hank-ccine'"

Der Hollywood-Star erklärt, dass er und Wilson ihr Blut für Forschungszwecke spenden wollen, weil es nun über Antikörper verfüge und somit für die Arbeit an einem möglichen Corona-Impfstoff sehr nützlich sei. "Man ist nicht nur an uns herangetreten, wir haben es direkt angeboten: Wollt Ihr unser Blut? Können wir euch unser Plasma geben? Und in der Tat wird es jetzt an ein paar Einrichtungen gehen, die an etwas arbeiten wollen, was ich gerne 'Hank-ccine' nenne" - eine Anspielung auf "vaccine", das englische Wort für Impfstoff.

Über die Zeit während der Infektion, die die beiden zu einer mehrwöchigen Quarantäne zwang, sagte Hanks: "Meine Frau Rita hat eine härtere Zeit als ich durchgemacht. Sie hatte ein sehr hohes Fieber." Mittlerweile befinden Hanks und Wilson sich wieder in den USA und es geht ihnen eigenen Angaben nach gut.