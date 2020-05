Auch wenn man in einem Luxus-Anwesen sitzt, kann die Corona-Isolation offenbar an den Kräften zerren. Das zeigt Jennifer Aniston (51) nun in einer witzigen Instagram Story. Die Schauspielerin hat ein Video mit ihrer laufenden Waschmaschine geteilt. In dem Clip ist auch Anistons Spiegelbild zu sehen, sie sitzt vor dem Gerät und filmt es bei der Arbeit... Unterlegt hat der ehemalige "Friends"-Star das Ganze mit Tygas Hit-Single "Bored In The House". Später zeigte die 51-Jährige ihren Fans auch noch Aufnahmen ihres Hundes Clyde, der im Garten unterwegs ist.

Neben Clyde hat Aniston auch noch einen zweiten Hund. Mit den beiden Vierbeinern sitzt sie während der Corona-Isolation in ihrem Haus in Los Angeles. Das Anwesen soll fast 21 Millionen Dollar gekostet haben und verfügt laut "Architectural Digest" über sieben Schlafzimmer und 11 Badezimmer.

Auf einen Kaffee mit Aniston

Unterdessen haben sich die Stars aus der Kult-Sitcom "Friends" in der Corona-Krise für den guten Zweck zusammengetan und erfüllen den Traum eines Fans und fünf seiner Freunde. Sie verlosen auf "AllInChallenge.com" einen Besuch am Set für den Dreh einer speziellen Reunion-Folge. Die Gruppe wird Aniston, Courteney Cox (55), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) nicht nur beim Dreh zusehen, sondern im Serien-Café "Central Perk" auch ein kleines Kaffeekränzchen mit den "Friends" veranstalten. Das eingenommene Geld wird gespendet.