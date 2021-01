Ob Sonne tanken in Dubai oder Skifahren in Winterberg: Oliver Pocher appelliert an seine Fans, sich in Sachen Urlaub ein paar Monate zurückzuhalten.

Comedian Oliver Pocher hat in den sozialen Netzwerken seine Follower gebeten, derzeit auf solche Aktivitäten zu verzichten.

«Leute... niemand hat etwas gegen Urlaub oder Schnee... auch ich war schon einmal im Skiurlaub oder auch in der Sonne und in Dubai... nur einfach sich nochmal ein paar Monate zurückhalten und seinen Egoismus hinten anstellen», schreibt er. Und: Wer es doch tue, solle dies für sich behalten und nicht im Netz «zur Schau stellen».

Unter dem Beitrag postete er ein Foto aus dem sonnigen Dubai und eines aus einem verschneiten Wald, mit kopierter Ortsmarke von Winterberg und dem Kommentar: «Gefühlt ganz Instagram zur Zeit.»

In Winterberg in Nordrhein-Westfalen hatte es am Wochenende wie in anderen verschneiten deutschen Ausflugsgebieten einen Ansturm von Ausflüglern gegeben. In Winterberg gilt ein Betretungsverbot.