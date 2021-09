Bei einem Auftritt von Pietro Lombardi kam Oliver Pocher am Freitagabend als Gaststar auf die Bühne, kurz darauf kam die Polizei. Ein Ausflug ins Publikum wurde dem Comedian zum Verhängnis.

So hatte sich das Oliver Pocher sicherlich nicht vorgestellt: als Gaststar bei einem Auftritt seine Freundes Pietro Lombardi wurde der 43 Jahre alte Comedian am Freitagabend wegen Missachtung von Corona-Regeln von der Polizei abgeführt. In mehreren Instagram-Storys erklärt der 43-Jährige, was vorgefallen ist. Beim "Strandkorb Open Air" in Hartenholm in Schleswig-Holstein war er zunächst zu Lombardi, mit dem Pocher befreundet ist, auf die Bühne gekommen.

Anschließend ist auf Instagram zu sehen, wie Pocher von der Bühne geht und sich den Zuschauern zuwendet. Dabei weist er noch daraufhin, dass die Leute auf ihren Plätzen bleiben sollen. Der Entertainer überspringt dann Absperrungen. "Diese Szene führte dazu, dass der Veranstalter die Polizei gerufen hat", kommentiert der Comedian. Der Veranstalter habe "von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht", so Pocher, "um mich des Platzes zu verweisen".

Oliver Pocher vom Gelände geführt

Mit den zwei Polizeibeamten, die erschienen, habe Pocher zunächst versucht zu reden. "Jetzt bleiben Sie mal ganz entspannt", ist der 43-Jährge auf einem Mitschnitt zu hören, den er auf Instagram postete. Die Polizisten führen ihn dennoch vom Gelände.

Anschließend erklärt Pocher noch, wie "übertrieben" er die Aktion gefunden habe. "Ich bin echt auch Team Polizei", aber abgeführt zu werden, "weil man mal einfach kurz 30 Sekunden ins Publikum gegangen ist", zeige, "wo wir momentan stehen...", so Pocher und weist daraufhin, dass es andere "Sorgen und Probleme" gebe.