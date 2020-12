Keine Fernreise, weniger Verwandtenbesuch: Auch Prominente wie Sylvie Meis oder Mario Götze verbringen ihr Weihnachten 2020 unterm heimischen Weihnachtsbaum. Nur Dieter Bohlen tanzt aus der Reihe.

Miami Beach ist das Lieblingsziel vieler Prominenter an Weihnachten. Bei Temperaturen um die 25 Grad lässt es sich an der Atlantikküste Floridas sogar im Meer baden. Doch auf ihren sommerlichen Ausflug haben auch Stars in diesem Jahr verzichtet. Im Coronajahr 2020 gehen viele mit guten Beispiel voran und verbringen Weihnachten zuhause. Dieter Bohlen zieht es allerdings trotz Pandemie in die Ferne. So feiern Promis Weihnachten:

Sylvie Meis

Im Partnerlook mit dem Weihnachtsbaum feiert Sylvie Meis Weihnachten. In Puncto Nachhaltigkeit kann sie bei diesem Christbaumschmuck allerdings noch Nachhilfe gebrauchen.

Mario Götze

Nach einem turbulenten Fußballjahr feiert Mario Götze sein Weihnachten mit Frau Ann-Kathrin und Söhnchen Rome.

Heidi Klum

Verhältnismäßig besinnlich geht es auch bei Heidi Klum zu. Bescherung war bei ihr und Ehemann Tom Kaulitz offenbar schon. Und auch Onkel Bill (l.) ist zu Besuch.

Justin Bieber

Ganz verliebt knutsch Justin Bieber unter der Tanne mit Hailey Baldwin.

Boris Becker

In seiner Wahlheimat London verbringt Boris Becker die Weihnachtstage. Besuch hat er von seinen Söhnen Noah und Elias (r.).

David und Victoria Beckham

Ein Weihnachten im Pyjama war es für Familie Beckham. Designerin Victoria hat aber dafür gesorgt, dass selbst dieses Outfit stylish aussieht.

Cristiano Ronaldo

Einheitslook herrscht auch im Hause Ronaldo. Das scheint dem Fußballstar jedoch großen Spaß zu machen.

Lena Meyer-Landrut

Statt Weihnachtsbaum müssen Lichterkette und Mistelzweig-Geweih bei Lena als Weihnachtsdeko reichen.

Dieter Bohlen und Carina

Er tanzt aus der Reihe. Statt Weihnachten im heimatlichen Tötensen zu verbringen, ist Dieter Bohlen mit seiner Freundin Carina auf die Malediven geflogen. Wenig vorbildlich.

Sarah Lombardi

Sarah Lombardi feiert ihr Weihnachtsfest mit Freund Julian Büschner und Sohn Alessio. Ein Küsschen gibt es für beide.

Kim Kardashian

Selbst Kim Kardashian verzichtet in diesem Jahr auf ihre große Weihnachtsparty. Ihre eigens dafür angefertigte Robe zieht die 40-Jährige trotzdem an - und das grünt so grün wie ihr Christbaum.