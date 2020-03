View this post on Instagram

Mein Video zum Thema COVID-19 mit @dr.julian.maurer ist online. Schaut bitte rein. Wir klären da ein paar Fragen, die wir sicherlich alle haben. ALLE! Vor allem möchten wir euch auch ein wenig die Angst nehmen. Das Wichtigste ist, dass wir verantwortungsvoll handeln. Da möchte ich mich auch umgehend an der eigenen Nase packen. Symptomfrei einen COVID19 Test machen zu wollen war total unüberlegt. Als ich gestern Vormittag von den Fällen in meiner Familie erfahren habe, war ich panisch, ängstlich und traurig. Daraufhin habe ich auch @schlagdenstar abgesagt, weil ich Angst um meinen Sohn hatte, denn er wäre bei Oma und Opa gewesen (nicht Risikogruppe, hatten aber Kontakt zu Infizierten) am Wochenende. In dieser Zeit steht meine Familie über allem und somit habe ich mich für eine Absage entschieden. Ich hatte aber Panik, dass ich mich durch den Kontakt mit meinen Eltern ggf. Infiziert habe. Durch mein eigenes panisches Gedankenkarussell habe ich mich selbst in Quarantäne stecken wollen, obwohl ich dafür keine Notwendigkeit gehabt hätte. Nach einem Telefonat mit meinem Arzt, hab ich verstanden wie egoistisch und auch doof meine Reaktion war. Nur Menschen mit starken Symptomen sollten den Test machen, denn symptomfrei bringt der Test nichts, da ich mich in der Inkubationszeit befinden könnte und der Test somit negativ wäre. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, dass ich aus Angst und Panik ein unüberlegtes und falsches Bild von mir vermittelt habe. Aber mittlerweile ist mir klar, dass das Virus an sich nicht alleine die große Gefahr ist, sondern die Überlastung unseres Gesundheitssystems. Deshalb sollen die Menschen, die Symptome + direkten Kontakt (Hände schütteln oder Tröpfcheninfektion) mit Coronainfizierten hatten sich testen lassen. Wenn wir uns alle an die Maßnahmen halten, schaffen wir das gemeinsam. Ich werde mein BESTES tun um euch positive Energie und Kraft zu schenken und euch zu helfen, dass ihr euer Immunsystem richtig boostet. Denn unser eigener Körper mit unseren eigenen Abwehrkräften ist der beste Schutz gegen den Virus. Bin schon am recherchieren 🤓!!! Viel ❤️ für euch 🐝