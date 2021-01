In vielen Ländern sind die Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen. Auch einige Stars haben sich bereits impfen lassen.

In Deutschland wird seit Ende Dezember 2020 gegen das Coronavirus geimpft, in den USA und Großbritannien ging es früher los. Auch einige Stars befinden sich unter den Menschen, die sich bereits mit einer Impfung gegen das Virus schützen lassen ließen.

Geimpfter "Herr der Ringe"-Star ist überglücklich

Der 81-jährige Schauspieler Ian McKellen hat seine erste Impfdosis gegen das Coronavirus Mitte Dezember bekommen und ist überglücklich. Der Brite und "Herr der Ringe"-Star wurde in der Queen Mary's Uniklinik in London geimpft. Anschließend teilte der Gandalf-Darsteller ein Foto auf Twitter. "Ich bin sehr glücklich, die Impfung erhalten zu haben. Ich würde nicht zögern, es jedem zu empfehlen", schrieb er dazu.

"Snowden"-Regisseur ließ sich in Russland impfen

Regisseur Oliver Stone (74, "Snowden") berichtete auf Twitter von seiner Impfung in Russland. Das Land hatte Anfang Dezember mit groß angelegten Impfungen mit dem umstrittenen Vakzin "Sputnik V" begonnen. Er habe dort einen Film über den Klimawandel gedreht und sich deshalb gleich vor Ort mit dem Stoff impfen lassen, den Russland "den Sommer über erfolgreich entwickelt hat", schreibt Stone in einem Statement zu den Gründen seiner Impfung in Russland. Zudem würden die in den USA zugelassenen Impfstoffe möglicherweise wochenlang für viele Bürger nicht zur Verfügung stehen.

Für "Sexbomb"-Interpret war die Impfung eine einfache Sache

Auch Sänger Tom Jones (80, "Sexbomb") hat seine Impfung bereits hinter sich. "Das ist das Gute daran, wenn man 80 ist", erklärte Jones in Bezug auf die Impfpriorisierung von älteren Menschen im Interview mit Jools Holland (62). "Es war, als würde man eine Grippeimpfung bekommen", fügte der Musiker über seine Impfung ohne Komplikationen hinzu.

Auch eine Königin erhielt den Impfschutz

Pünktlich zum Start ins neue Jahr ließ sich Königin Margrethe II. (80) gegen das Coronavirus impfen. Das berichtete das dänische Königshaus in einer kurzen Pressemitteilung via Instagram. "Ihre Majestät die Königin wurde heute [1.1.2021, Red.] gegen Covid-19 geimpft. Ihre zweite Impfung wird sie in etwa drei Wochen erhalten", lautete das Statement. Margrethe II. von Dänemark war damit der erste europäische Royal, der offiziell mitgeteilt hat, gegen das Virus geimpft worden zu sein.

Politiker werden öffentlichkeitswirksam geimpft

Neben den Promis aus dem Showbusiness wurden auch schon Politiker medienwirksam geimpft. Dazu zählen US-Vizepräsident Mike Pence (61), seine Nachfolgerin Kamal Harris (56), der gewählte US-Präsident Joe Biden (78), US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (31) oder der israelische Premier Benjamin Netanjahu (71). Durch die Impfungen vor laufenden Kameras wollen die Politiker den Menschen die Angst davor nehmen und auf die Sicherheit des Impfstoffes hinweisen.