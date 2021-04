In den USA tun es Dolly Parton, Barbra Streisand, Morgan Freeman und Mariah Carey, in Monaco Carmen Geiss, hierzulande Uschi Glas und Günther Jauch: Promis machen ihre Corona-Schutzimpfung öffentlich.

Ihr sei die Impfung «sehr sehr gut bekommen», erzählte die in Monaco lebende deutsche TV-Prominente Carmen Geiss (55) vor zwei Wochen in einem Video auf ihrer Facebook-Seite.

«Mir ist kein sechster Finger an irgend'ner Hand gewachsen - aber sollte das natürlich noch der Fall sein, halte ich euch aufm Laufenden.» Immer mehr Prominente berichten von ihrer Corona-Schutzimpfung und werben dafür. In der «Ärmel hoch»-Kampagne der Bundesregierung sagt etwa die Schauspielerin Uschi Glas (77): «Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lass ich mich impfen. Mit einem kleinen Piks holen wir uns unser Leben zurück.»

Da die Promis ihren möglichen Einfluss auf Fans geltend machen, werden sie nun gerne - Wortspiel - «Impfluencer» genannt (von Influencer/Beeinflusser).

Aus ihrem Freundeskreis seien Menschen gestorben, die mit einer Impfung wahrscheinlich noch leben würden, sagte Carmen Geiss. Sie wolle sich wieder so bewegen können wie früher. «Hier wird man auch nicht bevorzugt», sagte sie in Bezug auf ihre Wahlheimat Monaco. «Der Jahrgang war jetzt dran und deswegen haben wir die Impfung bekommen.» Alle Älteren seien geimpft, jetzt gehe es der Reihe nach nach unten.

Uschi Glas sagt im Online- und TV-Spot der Regierungskampagne: «Früher sind die Menschen noch an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden.»

Es wäre nicht das Jahr 2021 und das Internetzeitalter, wenn gerade der Spot mit Uschi Glas allen gefallen würde. Bei Youtube finden sich unter dem Werbevideo auch negative Kommentare und respektlose Sprüche. Die als CSU-Unterstützerin bekannte Fernsehschauspielerin soll für den Spot eine Aufwandsentschädigung bekommen haben, weitere Promis wie Moderator Günther Jauch (64) und Torwart-Legende Sepp Maier (77) machen laut Gesundheitsministerium honorarfrei mit.

Die Auswahl der Prominenten scheint zu zeigen, dass sich die Kampagne in erster Linie an Ältere richtet. Schließlich gibt es zurzeit fast nur für diese Altersgruppe schon ein Impfangebot. Jüngere müssen sich noch gedulden, da zu wenig Impfstoff vorhanden ist - es sei denn, sie gehören selbst zur Risikogruppe, sind enge Kontaktpersonen von Gefährdeten oder arbeiten im Gesundheitswesen. Möglich sein dürfte, dass in einigen Wochen auch jüngere Promis eingespannt werden und Popstars oder Internetsternchen dann fürs Impfen werben.

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (30.3. bis 1.4.) ist die Impfbereitschaft unter den Erwachsenen in Deutschland seit Anfang des Jahres leicht gesunken. Mitte Januar sagten 67 Prozent, sich impfen lassen zu wollen. Jetzt sind es 57 Prozent plus etwa 8 Prozent, die bereits geimpft sind - zusammen also 65 Prozent. 18 Prozent wollen sich nicht impfen lassen, 16 Prozent haben sich noch nicht entschieden oder machten keine Angaben.

Der Regierung geht es mit der Kampagne, bei der neben Promis zum Beispiel auch Lehrer und Hausärzte dabei sind, darum, die Impfbereitschaft zu stärken. Die Leute sollten rechtzeitig vor ihrem persönlichen Impfangebot eine informierte Entscheidung treffen.

In den USA sagt Filmstar Morgan Freeman (83), der schon öfter Gott dargestellt hat («Bruce Allmächtig»), in einem Werbespot: «Ich bin kein Doktor, aber ich vertraue der Wissenschaft.» Er habe sich impfen lassen und rufe dazu auf. Es gehe darum, aufeinander Acht zu geben.

In Amerika ist die Impfung der Bevölkerung weiter fortgeschritten. So gibt es auch schon sehr viele Promis, die an ihrer Corona-Impfung teilhaben lassen. Ryan Reynolds scherzte unter einem Foto seiner Impfung, nun endlich 5G zu haben, Mariah Carey schrieb sogar von G6, meinte damit aber wohl den hohen Ton, den sie beim Nadelstich absonderte. Als die Pflegekraft sagt «Kein Blut», scherzt die 52-jährige Carey: «Ich bin eigentlich ein Vampir.»

Auch Jane Fonda, Brian Wilson, Sean Penn, Anthony Hopkins, Steve Martin, Tony Bennett, Samuel Jackson, Harrison Ford, Billy Crystal, Jeff Goldblum und Arnold Schwarzenegger machten ihren «Shot» publik.

Country-Legende Dolly Parton (75) sang in einem Online-Video eine in «Vaccine» umgetextete Version ihres Hits «Jolene». Weltstar Barbra Streisand (78) schrieb zu einem Foto von sich und ihrem Mann James Brolin (80): «Jim und ich fühlen uns so viel mehr geschützt nach unserem zweiten Impftermin und wir hoffen, ihr alle werdet auch bald geschützt.» In Großbritannien ist bekannt, dass die Queen geimpft wurde oder auch Oscar-Gewinnerin Judi Dench.

In Deutschland schrieb Mitte Januar Entertainer Dieter Hallervorden (85) bei Facebook zu einem Foto: «Bin froh, geimpft zu sein!» Mitte März war auch Sänger Frank Zander (79) so zu sehen: «Erste Impfung geschafft!» Alles sei gut gelaufen. «Jetzt n Bierchen!»