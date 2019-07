Schlagerstar Costa Cordalis ist am vergangenen Dienstag (2. Juli) im Kreise seiner Liebsten mit 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben. Nun hat sich sein Sohn Lucas Cordalis (51) erstmals mit emotionalen Worten über Instagram gemeldet.

"Lieber Papa, mein größtes Vorbild und mein Held", beginnt der Post des 51-Jährigen. Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden durch einen Bilderrahmen in die Kamera schauen. "In Erinnerung bleiben unzählige gemeinsame Glücksmomente. Du warst immer mein bester Freund, aber vor allem der tollste Vater, den man sich wünschen kann. Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen", so Lucas Cordalis weiter. Mit den rührenden Worten "Ich vermisse Dich unendlich" endet der Post.

Es wird keine normale Beerdigung geben

Lucas Cordalis hatte in einem Statement gegenüber "RTL.de" bereits am vergangenen Donnerstag bestätigt, dass keine herkömmliche Beerdigung geplant sei. Stattdessen soll der Leichnam eingeäschert werden und die Urne "bei der Familie auf Mallorca bleiben".

Gesundheitlich ging es dem "Anita"-Sänger schon länger nicht gut. Anfang März wurde erstmals davon berichtet, dass Costa Cordalis in ein Krankenhaus eingewiesen worden war. Sohn Lucas sagte damals gegenüber RTL, dass sein Vater "insgesamt sehr schwach" sei und "viel Wasser im Körper" habe.

Reise zurück zu den Wurzeln

Anlässlich des Todes von Costa Cordalis zeigt der Sender VOX am 8. Juli ab 23:35 Uhr eine ganz spezielle Folge der Dokureihe "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Darin sieht man den beliebten Sänger so privat wie nie. 2014 war Cordalis gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid in seine Heimat Griechenland gereist und wurde von einem Filmteam begleitet. Eine Reise zu seinen Wurzeln und seiner Familie.