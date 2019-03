Wie schlecht geht es Sänger Costa Cordalis? Der 74-Jährige liegt derzeit in einem Krankenhaus auf Mallorca und sei "sehr schwach", wie Sohn Lucas in einem Interview mit RTL sagt: "Mein Vater liegt immer noch im Krankenhaus." Er habe viel Wasser im Körper, vor allem in den Armen und Beinen.

Schon am 23. Februar, als er beim Benefizkonzert für Jens Büchner in Essen auftrat, fielen Augenzeugen seine aufgeschwemmten Hände auf. Sichtbare Wassereinlagerungen. Einen Tag später, vor dem Rückflug nach Mallorca, konnte Costa Cordalis angeblich kaum noch laufen. "Er musste im Rollstuhl zum Flugsteig geschoben werden", will das Magazin "Closer" von einem Augenzeugen erfahren haben.

Daniela Katzenberger wünscht Schwiegervater Costa Cordalis gute Besserung

Auch Schwiegertochter Daniela Katzenberger äußert sich nach tagelangem Schweigen zum Gesundheitszustand des Sängers. Der "Bild" sagt sie: "Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich. Mehr möchte ich aus Respekt vor Costa momentan nicht dazu sagen." Auf Instagram postete sie darüber hinaus eine Story. Darin zu sehen: ein Bild von Costa Cordalis und Enkelin Sophia. Dazu schreibt die "Katze": "Get well soon", also "Werde schnell wieder gesund". Ein Bild danach zeigt Daniela Katzenberger eng umschlungen mit ihrer Tochter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Costa Cordalis mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. 2013 brach der heute 74-Jährige bei einem kleinen Konzert in Chemnitz auf der Bühne zusammen. Nach dem Konzert sagte er: "Ich hatte Angst, dass ich nicht durchhalte." Was jetzt der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt ist, ist nicht bekannt. Für Wassereinlagerungen in Armen und Beinen kann es verschiedene Ursachen, wie etwa Organschäden, geben.

Verwendete Quellen: RTL.de / "Bild" / Instagram Daniela Katzenberger