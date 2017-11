Sie waren eine Zeit lang eines der berühmtesten Paare der Country-Musik: Blake Shelton und Miranda Lambert - beides Superstars, die in den USA Millionen von Alben verkauft haben. Nach vier Jahren Ehe folgte aber 2015 die Scheidung.

Ihren Trennungsschmerz hat Miranda Lambert in dem sehr persönlichen Doppelalbum «The Weight of These Wings» (2016) verarbeitet, für das sie in den USA Platin erhielt. « Musik ist meine Medizin», sagt die Country-Sängerin, die seit zwei Jahren aber wieder in einer festen Beziehung ist. Der Singer-Songwriter Anderson East ist der neue Mann an ihrer Seite, Gerüchte über eine baldige Verlobung machen bereits die Runde.

Heute wird Miranda Lambert 34 Jahre alt, Grund zum Feiern aber hatte sie schon vor zwei Tagen. Bei den CMA Awards, der wichtigsten Preisverleihung der Country-Szene, wurde sie am Mittwochabend (Ortszeit) als beste Sängerin ausgezeichnet.

Mit fünf Nominierungen war sie auch als Top-Favoritin ins Rennen gegangen. Mit insgesamt 44 Nominierungen ist sie überhaupt die erfolgreichste Frau der CMA Awards, seit 2010 hat sie jetzt insgesamt 13 Trophäen eingeheimst. Zwei Grammys hat sie auch schon gewonnen.

Miranda Lamberts Heimat ist Texas. Geboren wurde sie in Longview, aufgewachsen ist sie aber in dem kleinen Städtchen Lindale, das noch immer ihre Homebase ist. Hier findet sich ihre Lifestyle- und Merchandising-Boutique «Pink Pistol», hier ist auch ihre Tierschutzorganisation MuttNation Foundation ansässig, die sie 2009 mit ihrer Mutter gegründet hat.

Überhaupt spielt die Familie im Leben von Miranda Lambert eine große Rolle. Bei ihrem ersten, unabhängig produzierten, Album griffen ihr die Eltern finanziell unter die Arme. Als die 19-Jährige aber an der Castingshow «Nashville Star» teilnahm, war dies nicht mehr nötig. Zwar wurde Miranda Lambert nur Zweite, bekam aber gleichwohl einen Plattenvertrag. Gleich mit ihrem ersten Major-Album «Kerosene» (2005) gelang ihr der große Durchbruch. Allein in der ersten Woche verkaufte sie über 40 000 Exemplare.

Der Startschuss für einen steilen Aufstieg zum Top-Star der Country-Szene. Dabei überrascht Miranda Lambert in ihren zuweilen recht rockig angehauchten Songs immer wieder mit ihren unverblümten Texten. Die Sängerin sagt, was Sache ist: «Ich schreibe nicht über Engel, Jesus, glückliche Tage, Kinder», meint sie.