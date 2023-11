In "Friends" spielten Courteney Cox und Matthew Perry das beständige Traumpaar der Sitcom. So erinnert Cox an ihren verstorbenen Co-Star.

Nach Matt LeBlanc (56) hat auch Courteney Cox (59) bei Instagram Abschied von Matthew Perry (1969-2023) genommen, der am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren gestorben ist. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag", schrieb sie über ihren "Friends"-Co-Star. Ihre Rolle Monica Geller und Perrys Figur Chandler Bing waren das Traumpaar der erfolgreichen Sitcom.

Der Beginn einer Liebesgeschichte

"Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde", erklärte Courteney Cox in ihrem Beitrag. "Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente." Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip einer "Friends"-Szene, die für Monica und Chandler einen Wendepunkt in der Serie darstellte. "Zur Vorgeschichte: Chandler und Monica sollten in London einen One-Night-Stand haben. Aber aufgrund der Reaktion des Publikums wurde daraus der Beginn ihrer Liebesgeschichte", kommentierte Cox den Ausschnitt, der das Serien-Paar in einem Hotelbett in London zeigt. "In dieser Szene flüsterte er mir, bevor wir anfingen zu drehen, eine lustige Zeile zu, die ich sagen sollte. So etwas hat er oft gemacht. Er war lustig und liebenswürdig."

Zuvor hatte sich bereits Matt LeBlanc (56) erstmals in einem Instagram-Post zum Tod seines "Friends"-Co-Stars geäußert. "Matthew, schweren Herzens sage ich Lebewohl", begann der Joey-Tribbiani-Darsteller seinen emotionalen Beitrag. "Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten in meinem Leben." Es sei ihm eine Ehre gewesen, die Bühne mit Perry zu teilen und ihn einen Freund nennen zu dürfen. "Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals. Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei."

Der Schauspieler starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Er wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Beisetzung fand am 3. November im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles statt. Neben Freunden und Familie kamen auch Perrys Co-Stars der Serie. Zum Hauptcast gehörten auch Jennifer Aniston (54) Lisa Kudrow (60) und David Schwimmer (57).