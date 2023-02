Sehen Sie im Video: Lustiges Video – Friends-Star Courteney Cox verkleidet sich als "Gen Z Girl".









Schauspielerin Courteney Cox sorgt für Lacher auf Instagram.





Der 58-jährige Friends-Star verkleidet sich in einem aktuellen Video als „Gen Z Girl“ – also im Stil der zwischen 1995 und 2010 Geborenen.





Weiter macht sie angesagte Selfie-Posen nach.





Das Video findet allerdings ein jähes Ende als sie hört, wie sich die Tür öffnet.





„Oh Scheiße, er ist zu Hause!“





Der Clip erhält innerhalb weniger Stunden mehr als 175.000 Likes.





Dass Cox die jüngere Generation so treffend imitiert, liegt sicher daran, dass sie Mutter einer 2004 geborenen Tochter ist.





Doch der elterliche Seitenhieb sollte nicht zu ernst genommen werden – schließlich gilt Nachahmung als die aufrichtigste Form der Schmeichelei.

