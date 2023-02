In seiner Autobiografie "Reserve" (engl. "Spare") erwähnt Prinz Harry, dass er bei einer Party in Courteney Cox' Haus Drogen genommen hat. Jetzt hat sich der "Friends"-Star dazu geäußert.

Wie bei so vielen Millennials gehört "Friends" auch bei Prinz Harry zum Fernseh-Pflichtprogramm. In seiner Autobiografie "Reserve" (engl. "Spare") beschreibt der Ex-Royal gleich an mehreren Stellen, wie er seine Abende mit der Kult-Sitcom verbrachte.

Courteney Cox: Das sagt sie zu Prinz Harrys Enthüllungen

Im Januar 2016 traf der 38-Jährige dann im echten Leben auf eine der TV-Ikonen: Courteney Cox, die in "Friends" Monica Geller spielt. Der Prinz übernachtete sogar in dem Anwesen der Schauspielerin, weil sie eine gute Freundin eines Kumpels war.

"Als 'Friends'-Fanatiker fand ich die Vorstellung, bei Monica zu schlafen, überaus verlockend", schreibt er in seinem Buch. Später am Abend nahmen er und seine Freunde "Magic-Mushroom-Pralinen", die sie im Kühlschrank gefunden hatten.

Jetzt hat sich Cox selbst zu dem royalen Besuch geäußert. In einem Gespräch mit "Variety" sagte sie: "Er blieb ein paar Tage hier – vielleicht zwei oder drei. Er ist ein wirklich netter Mensch." Harrys Buch habe sie selbst nicht gelesen.

Prinz Harry ist "Friends"-Fan

"Ich möchte es aber hören, denn ich habe gehört, dass es sehr unterhaltsam ist. Aber ja, es hat sich bei mir herumgesprochen", erzählte sie. Zu den Pilzen, die der Prinz und seine Freunde angeblich in ihrem Haus gefunden haben, wollte sich die Schauspielerin allerdings nicht eindeutig äußern. "Ich sage nicht, dass es Pilze gab! Ich habe sie definitiv nicht verteilt", verriet sie.

Für Prinz Harry war das Aufeinandertreffen anscheinend so einprägend, dass er Cox gleich mehrere Seiten in seinem Buch widmete. "Ich war immer noch verwirrt, weil ... sie Monica war. Und ich war ein Chandler. Ich fragte mich, ob ich wohl je den Mut aufbringen würde, es ihr zu sagen. Gab es genug Tequila in Kalifornien, um mich so tapfer zu machen?", schreibt er in "Reserve".

