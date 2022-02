Die US-Schauspielerin Courteney Cox ist seit fast 30 Jahren im Showbusiness aktiv. Mit Beauty-Eingriffen hat sie versucht, die Zeit optisch anzuhalten. In einem Interview spricht sie nun darüber, dass sie irgendwann über ihre eigene Optik erschrak.

Vor 17 Jahren lief das Finale der Serie "Friends" über die TV-Bildschirme, damals war Courteney Cox 40 Jahre alt. Der Hype um die beliebte Serie ist noch heute groß und Cox auch nach dem weltweiten Erfolg der Schauspielerei treu geblieben. Mit verschiedenen Eingriffen versuchte die "Monica"-Darstellerin jedoch, die Zeit optisch anzuhalten. Bis zu dem Punkt, als sie selbst realisierte, dass sie es übertrieben hatte.

Im Interview mit dem "Sunday Times Style Magazine" reflektierte die 57-Jährige ihren Wahn zum jüngeren Aussehen so: "Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich dachte 'Ich verändere mich. Ich sehe älter aus' und ich habe daraufhin versucht über Jahre meine jugendlichere Optik zu erhalten. Irgendwann realisierte ich 'Oh verdammt, ich sehe richtig schrecklich und merkwürdig aus'. Ich habe Sachen mit meinem Gesicht gemacht, die ich in der Vergangenheit nie in Erwägung gezogen hätte."

"Es gab auf einmal einen Tag, da wusste ich, was meine Freunde mir gesagt hatten, da sah ich es. Viele Menschen hatten ebenfalls abwertend über meine Optik gesprochen, denke ich. Doch ich sah es nicht. Dann kam irgendwann die Phase, wo ich mir selbst sagte, 'Du musst damit aufhören, das sieht nicht gut aus'", erläuterte Cox. Seitdem hat die Schauspielerin beschlossen würdevoller zu altern. Sie ist Mutter einer Tochter, geht auf die 60 Jahre zu. Aufgewachsen ist Cox allerdings in einer Familie, in der ihre eigene Mutter sehr stark auf äußere Werte fixiert war. Eine Eigenschaft, die Cox damit von Kindesbeinen an mitbekommen hatte und wodurch auch sie selbst die Relationen zu ihrer eigenen Erscheinung über die Zeit verloren hatte.

Courteney Cox blickt dem Altern entspannt entgegen

Mit Injektionen möchte sich Cox künftig zurückhalten, nicht aber mit Kosmetikprodukten. Im Interview scherzte sie: "Ich bin eine Produkt-Hure. Ich möchte alles ausprobieren."

Das Altern sieht Courteney Cox heute nicht mehr so negativ: "Ich werde bald 60 Jahre alt und das ist nichts Schlechtes. Ich habe viel mehr Gelassenheit, habe vieles in meinem Leben gelernt. Ich weiß, was mir Spaß macht, aber auch, was ich nicht mehr machen will."

Quelle: Sunday Times Style Magazine