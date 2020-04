US-Sängerin Pink (40, "What About Us") hat während eines Instagram-Live-Chats mit ihrer Freundin und Autorin Jen Pastiloff über ihren Sohn Jameson (3) gesprochen, der in den vergangenen Wochen mit Symptomen einer Covid-19-Infektion zu kämpfen hatte. Die Musikerin, die selbst an dem Virus erkrankt war, und ihr Sohn haben sich demnach "sehr, sehr krank" gefühlt. Den Dreijährigen habe es aber besonders getroffen.

"Es gab viele Nächte, in denen ich geweint und - so viel wie noch nie - gebetet habe" erzählt die zweifache Mutter. Sie habe bisher geglaubt, dass Kinder nicht vom Coronavirus betroffen sein könnten. "Es ist nicht garantiert. Keiner ist sicher", warnt Pink, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ob ihr Sohn, der unter hohem Fieber litt, ebenfalls einem Test unterzogen wurde, hat die Sängerin nicht bekanntgegeben.

In den vergangenen drei Wochen habe sie täglich seine und ihre eigenen Symptome aufgeschrieben, erzählt die 40-Jährige. Es sei eine Achterbahnfahrt für sie beide gewesen, bei ihrem Ehemann Carey Hart (44) und Tochter Willow (8) hätten sich zum Glück aber keine Anzeichen auf eine Erkrankung gezeigt. Mittlerweile fühlten sich Pink und ihr Sohn besser. "Ich hoffe, wir sind über den Berg, aber man weiß nie. Wenn du denkst, es geht dir besser, kommt wieder etwas anderes."

Großzügige Spende im Kampf gegen Corona

Pink, ihr bürgerlicher Name lautet Alecia Beth Moore, hat am Freitag (3. April) auf Instagram ihre Covid-19-Erkrankung öffentlich gemacht und einen Appell an die Regierung gerichtet: "Wir müssen Tests kostenlos und allgemeiner zugänglich machen, um unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde und unsere Gemeinschaften zu schützen." Zudem spendete sie eine Million US-Dollar im Kampf gegen die Pandemie.