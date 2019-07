Cristiano Ronaldo (34, "The World At His Feet") ist zurück in Madrid! Jedoch nicht, um wie einst von 2009 bis 2018 die Fußballschuhe für Los Blancos zu schüren. Seine glamouröse Rückkehr an die alte Wirkungsstätte trat der heutige Star von Juventus Turin im Beisein seiner Freundin Georgina Rodriguez (25) an, um dort den Legendenpreis der spanischen Sporttageszeitung Marca entgegenzunehmen. Mit besagter Auszeichnung und seiner Lebensgefährtin in den Händen posierte Ronaldo daraufhin bereitwillig für die anwesenden Pressefotografen.

Die neue Auszeichnung ist nur einer seiner unzähligen Preise, Titel und Ehrungen, die seinen Trophäenschrank zieren. Bei dem Event verriet der Starkicker auch noch, welcher Pokal ihm der wichtigste ist: "Die Europameisterschaft ist wahrscheinlich der speziellste Titel, weil du ihn mit deinem Land gewinnst - und das ist schwieriger." 2016 erreichte Ronaldo mit Portugal das Finale und sicherte sich mit seinem Team den Europameistertitel im Spiel gegen Frankreich.