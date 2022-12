Bei Cristiano Ronaldo muss etwas Besonderes unter den Weihnachtsbaum – oder in die Garage. Für Georgina Rodriguez kein Problem.

Georgina Rodriguez (28) hat ihrem Partner, Fußballstar Cristiano Ronaldo (37), einen Rolls Royce geschenkt. Das zeigte das Model in einem Video auf Instagram, in dem die Weihnachtsfeierlichkeiten der Familie zu sehen sind. Medienberichten zufolge hat der Wagen einen Wert von etwa 280.000 Euro.

Die 28-Jährige trägt in dem Clip ein enganliegendes rotes Kleid. Sie führt Ronaldo nach draußen in die Auffahrt, wo sie ihm das Cabrio, verziert mit großer, roter Schleife, zeigt. In einer Instagram-Story postete auch Cristiano Ronaldo ein Bild des Wagens mit Weihnachtsmann daneben und schrieb dazu: "Danke, meine Liebste." Georgina Rodriguez präsentierte ihren 43 Millionen Followern noch mehr Details von dem Familienfest. Unter anderem gibt es in dem Video auch zu sehen, wie die Kinder ihre Geschenke auspacken.

Cristiano Ronaldo: "Dieses Jahr war das schwierigste meines Lebens"

Das Paar, das seit 2016 liiert ist, hatte dieses Jahr bereits einen großen Verlust erlitten. Im Frühjahr 2022 kam das zweite gemeinsame Kind der beiden zur Welt, eine Tochter namens Bella Esmeralda. Gleichzeitig mussten die beiden jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Zwillingsbruder Angel überlebte die Geburt nicht. "Dieses Jahr war das schwierigste meines Lebens. Der glücklichste Moment wurde zugleich zum traurigsten und wird uns ein Leben lang begleiten", sagte das Model über die traumatische Erfahrung in der spanischen Ausgabe der "Elle".

Neben Bella Esmeralda haben Ronaldo und Rodriguez Tochter Alana Martina (5). Per Leihmutter kamen 2017 die Zwillinge des Fußballstars, Eva und Mateo, zur Welt. 2010 wurde Cristiano Jr. geboren.