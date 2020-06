Cristiano Ronaldo (35) hat Geburtstagsgrüße an seinen ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr. verschickt, der an diesem Mittwoch, 17. Juni, seinen zehnten Geburtstag feiert. "Ich kann nicht glauben, dass mein Junge jetzt zehn Jahre alt ist. Wie die Zeit vergeht...", schreibt der Fußballstar auf Portugiesisch zu einem Vater-Sohn-Schnappschuss, auf dem sein Sohn mit kleinen geflochtenen Zöpfen im Haar in die Kamera grinst. In den zehn Lebensjahren habe er seinen Vater immer stolz gemacht, fügt Ronaldo in seinem Instagram-Post hinzu. "Glückwunsch, mein Welpe! Ich liebe dich über alles."

Seit 2016 ist das spanische Model Georgina Rodriguez (26) mit Cristiano Ronaldo liiert. Im November 2017 wurde die gemeinsame Tochter Alana Martina geboren. Im Sommer 2017 brachte eine Leihmutter die Zwillinge Mateo und Eva zur Welt. Die Mutter von Cristiano Ronaldo Jr. ist unbekannt.

Für Fußballer Ronaldo steht an diesem Mittwoch ein wichtiger Auftritt auf dem Rasen an: Heute Abend um 21 Uhr wird im Stadio Olimpico in Rom das Finale der Coppa Italia ausgetragen. Es ist das erste große Finalspiel in Europa seit der Corona-Krise. Ronaldos Klub Juventus Turin trifft auf den SSC Napoli.