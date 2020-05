Während der Muttertag hierzulande erst am 10. Mai ansteht, gab es in Portugal schon am gestrigen Sonntag Geschenke für alle Mamas. So auch für Maria Dolores dos Santos Aveiro, die vor rund 35 Jahren Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo auf Madeira zur Welt brachte. Als Topverdiener ließ der sich nicht lumpen und schenkte seiner Mutter mal eben ein neues Luxusauto, wie ein Bild auf deren offiziellem Instagram-Account belegt.

Neben der schwarzen Limousine samt roter Schleife lächelt darauf Maria Dolores dos Santos Aveiro in die Kamera, in ihren Händen ein üppiger Blumenstrauß. "Ich danke meinen Kindern für die Geschenke, die ich heute erhalten habe. Allen Müttern einen schönen Tag", schrieb sie zu dem Foto.

Ronaldo dankt auch seiner Freundin

Ronaldo selbst postete am Sonntag ebenfalls zwei Bilder. Seinen "beiden besonderen Frauen", also seiner Mutter und seiner 26-jährigen Freundin Georgina Rodríguez wünschte er auf diesem Wege einen schönen Muttertag. Mit Rodríguez hat der vierfache Vater eine gemeinsame Tochter. Seit der Zwangs-Quarantäne bei seinem Verein Juventus Turin befindet sich Ronaldo nebst Familie derzeit in seinem Haus in seiner Heimat Madeira, wo er sich um Mutter Maria kümmert.

Genau zwei Monate vor dem Muttertag, am 3. März, bangte der Star-Kicker noch um deren Leben. Damals musste sie wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie Ronaldo via Twitter mitteilte. Er bedankte sich darin für die Anteilnahme seiner Follower und schrieb: "Ihr Zustand ist momentan stabil und sie erholt sich im Krankenhaus. Meine Familie und ich danken dem Klinikpersonal, das sich um sie kümmert."