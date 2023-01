Große Namen der Schauspielszene, wie Julia Roberts, Kate Hudson und viele mehr, kamen am gestrigen Sonntag in Los Angeles zusammen, um an der 28. Verleihung der Critics Choice Awards teilzunehmen.

Durch die Veranstaltung führte die Komikerin Chelsea Handler und ehrte die besten Auftritte des Jahres von Stars wie Michelle Yeoh, Austin Butler, Viola Davis, Brendan Fraser und Cate Blanchett. Die Sängerin Janelle Monáe wurde mit einem speziellen SeeHer Award ausgezeichnet, der Frauen würdigt, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen und Charaktere porträtieren, die sich Stereotypen widersetzen.

Der Award ehrt schauspielerische Leistung in Film und Fernsehen. In diesem Jahr räumte vor allem die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" richtig ab. Der Film gewann gleich fünffach, unter anderem in den Kategorien bester Film, bestes Originaldrehbuch und bester Schnitt.

Der Schauspieler Brendan Fraser gewann einen der begehrten Awards für seine Performance in dem Film "The Whale" und rührte bei seiner Dankesrede das Publikum zu Tränen.

Critics Choice Awards oft coole Abendroben

Auf dem Red Carpet gab es in diesem Jahr jedoch nichts zu weinen, ganz im Gegenteil. Die beeindruckenden Abendroben der Stars auf dem roten Teppich waren mit einer großen Portion Glanz und Glamour versehen. Im Vergleich zu den Golden Globes oder den Oscars ist die Modeauswahl bei den Critics Choice Awards weniger traditionell und oft experimenteller.