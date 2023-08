In ihrem Buch spricht Crystal Hefner über ihre Ehe mit dem verstorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Obwohl er sie bat, nur gute Dinge zu erzählen, erinnert sie sich heute vor allem an die Schattenseiten.

Wasserstoffblonde Wallemähne, perfektes Make-up und große Brüste: So sieht Crystal Hefner heute nicht mehr aus. "Ich sah aus wie eine aufblasbare Sexpuppe aus China. Meine Implantate waren nur Requisiten, sie fühlten sich an, als trüge ich ein Kostüm", sagt die 37-Jährige der "Daily Mail" über ihre Zeit an der Seite von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner.

Hugh Hefner: Ehefrau Crystal spricht über knallharte Regeln in der Mansion

Ihre Erfahrungen in der Playboy-Mansion hat sie in einem Buch, das im Januar kommenden Jahres erscheint, niedergeschrieben. "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", heißt die Biografie. "Only say good things" – diesen Befehl habe ihr angeblich Hefner selbst gegeben für die Zeit nach ihrem Tod. Nur gute Dinge zu sagen fällt der heute in Hawaii lebenden Crystal Hefner allerdings schwer. In ihrem Gespräch mit der "Daily Mail" äußert sie ihr Bedauern darüber, mit so jungen Jahren den Weg des Playboy-Bunnys eingeschlagen zu haben.

"Ich kann nur sagen: Wenn man aus einer glücklichen, perfekten, liebevollen Kindheit kommt, landet man normalerweise nicht bei jemandem, der schon 60 Jahre alt war, als man selbst geboren wurde", sagt sie der britischen Zeitung. Beim Anblick von alten Fotos mit Hugh Hefner sei sie traurig, so Crystal.

Sie war 21 Jahre alt als sie den mittlerweile verstorbenen Hefner kennenlernte. Er war 81. Und er hatte genaue Vorstellungen davon, wie seine Frauen auszusehen haben. Die Nägel rosa und schimmernd, der Haaransatz immer perfekt blondiert. Ab 18 Uhr durfte Crystal das Haus nicht mehr verlassen, so die "Daily Mail". Sie sollte mit Hefner Hühnersuppe essen und später am Gruppensex mit seinen anderen Frauen teilnehmen.

Gruppensex mit Viagras Hilfe

"Es war peinlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf einmal in unserem Schlafzimmer waren, aber – viele. Ziemlich schlimm. Wir sagten: 'Oh, jetzt bist du dran.' Niemand wollte wirklich dabei sein, aber ich glaube, in Hefs Kopf dachte er immer noch, er sei in seinen 40ern, und diese Nächte, die Leute, die Villa, festigten diese Vorstellung. Er fühlte: 'Ich habe es immer noch drauf'", erzählt das ehemalige Model. Um nachzuhelfen, soll ihr Ehemann viel Viagra geschluckt haben. So viel, dass offenbar sein Gehör beeinträchtigt wurde. "Hef sagte immer, er wäre lieber taub und könnte trotzdem noch Sex haben. Seltsam", sagt sie heute. Im Interview mit der "New York Post" erzählte Hefner vor wenigen Wochen, sie sei abhängig gewesen. Schlimmer noch: "In der Beziehung mit Hef wurde ich fürs Abhängigsein und so viele andere, konkurrierende Dinge belohnt."

"Playboy"-Gründer Hugh Hefner: Sein Haus, seine Häschen, seine Partys 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Playboy Hugh Hefner im Kreise seiner Lieben: Der "Playboy"-Gründer posiert 1970 vor einem Privatjet mit dem Model Barbi Benton (4. v. l.) und mehreren "Bunnies" auf dem Flughafen von Los Angeles.

Hefner hatte Benton als Cover-Model für den "Playboy" entdeckt. Das war der Beginn einer steilen Karriere für die damals 20-Jährige. Nach den Fotoaufnahmen landete Benton auch in Hefners Bett. Bis 1976 waren sie ein Paar. Über die Zeit sagte die gebürtige New Yorkerin rückblickend: "Hef konnte einfach nicht seinen Hosenstall geschlossen halten."

In dem neuen, sechsbändigen Bildband "Hugh Hefner's Playboy" gewährt der Selfmade-Millionär und Lebemann nun erstmals einen Einblick in sein Fotoarchiv. Die größtenteils bislang unveröffentlichten Bilder geben einen Einblick in sein wildes Partyleben. Mehr

Bereuen wolle sie die Zeit in der Mansion aber trotzdem nicht. "Wenn deine Familie zerbrochen ist, hast du das Gefühl, nirgendwo richtig dazuzugehören. Man ist auf die Freundlichkeit anderer angewiesen und macht sich klein, um dazuzugehören. Man hat keine Macht", so Crystal. Hefner habe ihr eine andere Zukunft aufgezeigt. "Dann traf ich Hef. Er lebte, wie die andere Hälfte lebt. Du fühlst: 'Wow, ich könnte auch hierher gehören'. Zuerst fühlte sich die Playboy Mansion wie ein Zufluchtsort an. Das war sie aber nicht. Aber dann hält man sich entweder daran oder man geht, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo anders hingehen konnte oder dass ich etwas aus mir machen konnte", sagt sie.

Als sie Hefner kennenlernte, hatte sie gerade ihren Abschluss in Psychologie gemacht, legte ihre Karriere aber auf Eis. Knapp sechs Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes möchte sie diese wieder vorantreiben und ihren Doktor machen. Hat sie den erstmal, will sie ihren Nachnamen ablegen und ihren Mädchennamen wieder annehmen. "Wenn ich das schaffe, ist es vorbei", so das ehemalige Playmate.

Quelle: "Daily Mail" / "New York Post"

