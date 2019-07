Ihr letztes Konzert hatte sich Cyndi Lauper (66, "Girls Just Want To Have Fun") sicher nicht so schmerzhaft vorgestellt: Mitten in einer Performance trat die Sängerin barfuß auf eine Biene und wurde dabei gestochen. Das berichteten mehrere Twitter-User. Nachdem sie sich den Stachel gezogen hatte, schwoll der Fuß an, sodass sie die Show in Flip Flops beenden musste.

Den Fans zufolge habe man der 66-Jährigen die Schmerzen angesehen. Daher rechnen sie es ihrem Idol auch hoch an, das Konzert nicht abgebrochen zu haben...