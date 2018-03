Jetzt hat sie es betätigt: "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon (51) kandidiert für das Amt der Gouverneurin von New York. Am Montag schrieb sie auf Twitter: "Ich liebe New York, und heute gebe ich meine Kandidatur als Gouverneurin bekannt." Dazu teilte sie einen Clip, in dem sie ihre Liebe zu New York ausdrückt.

Aber sie prangert auch Missstände an. So müssten den Kindern in New York bessere Möglichkeiten geboten werden, außerdem fordert sie eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes im gesamten Staat. Sie sagt auch: "Unsere Führer lassen uns im Stich." Nixon wird gegen den amtierenden Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, der seit 2011 im Amt ist, antreten. Der Demokrat wird für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Zunächst hatte die "New York Times" vor rund zwei Wochen darüber berichtet, dass Nixon eine Kandidatur plane. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle als Miranda Hobbes bekannt, die sie in sechs Staffeln "Sex and the City" spielte.