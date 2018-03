Charlotte unterstützt Miranda: Die ehemalige "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis (53) bekundete auf Twitter ihre Unterstützung für Ex-Co-Star Cynthia Nixon (51). Die hatte am Montag ihre Kandidatur für das New Yorker Gouverneursamt bekannt gegeben.

"Ich bin so stolz auf @cynthiaNixon, niemand kümmert sich mehr darum als sie, dass JEDE Person eine faire Chance und eine gute Ausbildung bekommt. Ich weiß, sie wäre eine ausgezeichnete Gouverneurin!", schrieb Davis, die in der Erfolgsserie die Rolle der Charlotte spielte. Nixon, die als Miranda in "Sex and the City" zu sehen war, wird gegen den amtierenden Gouverneur von New York, Andrew Cuomo (60), antreten.

In weiteren Tweets verkündete Davis, dass sie für Nixons Wahlkampf spenden wolle. Sie rief zudem ihre Follower dazu auf, ihre ehemalige Kollegin, die sie als "eine der intelligentesten und fürsorglichsten Personen in meinem Leben" bezeichnete, zu unterstützen.