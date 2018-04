"Ich glaube nicht, dass Promis in der Politik von Natur aus ein Problem sind. Die Politik gibt dir eine Plattform, es kommt aber darauf an, was du mit dieser Plattform anstellst."

Allen Unkenrufen zum Trotz möchte Cynthia Nixon (52) auch weiterhin Gouverneurin von New York werden. Das erzählt sie im Gespräch mit Stephen Colbert (53) in dessen "Late Show". Die aus der Kultserie "Sex and the City" bekannte Schauspielerin will sich nicht darauf reduzieren lassen, dass sie vor ihrer politischen Laufbahn im Showgeschäft war. Von Kritikern wie der Politikerin Christine Quinn (51) wurde sie dafür unter anderem als "unqualifizierte Lesbe" bezeichnet. Nixon wolle das Amt wirklich - und habe sich nicht etwa nur aus Prinzip beworben. Ihr Nachname ist zumindest schon einmal wie für die Politik gemacht.