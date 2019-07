Heidi Klum sucht demnächst in einer neuen TV-Show die "Queen of Drags" – zum Missfallen einiger Kritiker. Zu diesen zählt auch Entertainerin Désirée Nick. Sie hat nicht nur die Petition "Kein Foto für Heidi Klum" auf der Plattform "change.org" unterstützt, sondern hat auch in einem Interview mit der "Bild" erklärt, warum sie sich ein generelles TV-Verbot für die 46-Jährige wünscht.

"Heidi Klum hat TV-Verbot verdient – schon lange", sagt die 62-Jährige und findet, dass ProSieben die Besetzung der neuen Show definitiv ändern solle. Aber damit nicht genug. In dem Interview kritisiert Nick das Topmodel noch mehr. "Frau Kaulitz kann kaum drei Worte in der richtigen Reihenfolge fehlerfrei aussprechen. Aber gerade Drag lebt von Esprit, Witz und spitzer Zunge – die kann sie ja woanders abschleifen, falls ihre Zunge nach all ihren Liebschaften nicht schon arg rostig ist. Heidi ist von 'Diversity' so weit entfernt wie Alexander Gauland vom Berghain!", findet die Entertainerin.

Heidi Klum hat sich zu Kritik von Désirée Nick noch nicht geäußert

Die 62-Jährige könne außerdem nicht verstehen, warum Heidi Klum überhaupt noch moderieren darf: "Sie hat das Hirn junger Mädchen mit ihrer Humorlosigkeit schon mit 'GNTM' vergiftet. Sie ist uninspiriert, es wird nur nachgeäfft, kein Esprit, kein Humor, kein Hirn, kein Witz. Sie ist weder Dame noch Lady, sondern einfach nur ein ausgemustertes Katalog-Modell."

Ganz schön böse Worte von Désirée Nick. Was Heidi Klum wohl dazu sagt? Die hat sich zu der Kritik bisher nicht geäußert. Sie ist mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz derzeit in Paris und hatte sich am Wochenende schon über Makler Marcel Remus geärgert. Nachdem der in einem Interview über sie und Tom gelästert haben soll, hat sie den Makler kurzerhand auf Instagram blockiert.

Quelle: "Bild"