von Julia Mäurer Um ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung zu setzen, hat Désirée Nick die Hüllen fallen lassen. Mit 66 Jahren ziert sie den Titel des "Playboy". Ein Blick auf Frauen über 50, die sich ähnlich freizügig ablichten ließen.

Mit 66 Jahren ziert Kabarettistin Désirée Nick die Oktober-Ausgabe des deutschen "Playboy" und will damit ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung setzen. "Frauen über 50 werden in unserer Gesellschaft schwer diskriminiert. Keiner schützt uns", sagte Nick dem Magazin. Mit dem Thema hat sie sich auch in ihrem Buch "Alte weiße Frau. Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind" beschäftigt, das am 13. September erscheint.

Im Interview mit dem stern unterstreicht Nick ihre Erfahrungen. "Ich will deutlich machen, dass die Frau im Gegensatz zum alten weißen Mann überall ins Abseits gedrängt wird. Nicht mal in der Stigmatisierung werden wir gleichwertig behandelt! Alle Randgruppen haben ihre Lobbyisten, aber ältere Frauen nicht. Ein edler Wein braucht eine gewisse Reife, Vintage bedeutet Kostbarkeit, bei Menschen jedoch geht das Alter mit einem Wertverlust einher. Ich sehe mich als Sprachrohr für alle Golden Girls, nennen Sie mich das It-Girl der Geriatrie", sagte sie.

Linda de Mol posierte nackt auf dem Campingplatz

Moderatorin Linda de Mol ist acht Jahre jünger als Nick, aber auch sie zeigte sich kürzlich hüllenlos auf dem Cover einer Zeitschrift. Für ihr eigenes Magazin "Linda" posierte die Niederländerin nackt auf einem Campingplatz. "Es ist ziemlich bequem und schön, sich nicht mit Bikiniträgern herumschlagen zu müssen, direkt vom Strandbett aus nackt baden zu können und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Gleichgesinnten zu haben", kommentierte die 59-Jährige ihren Beitrag. In einem Artikel verriet sie, dass sie sich nie unbeschwert am FFK-Strand zeigen könne, weil die Menschen ihr "keinen Zentimeter Privatsphäre gönnen" würden. Deshalb träume sie davon, im nächsten Leben "keine niederländische Berühmtheit" zu sein. "Im nächsten Leben werde ich überzeugte Naturistin", schrieb de Mol.

Schauspielerin Demi Moore sorgte 1991 für Aufsehen, als sie sich nackt und schwanger für die "Vanity Fair" ablichten ließ. Rund 30 Jahre später ließ Moore erneut die Hüllen fallen: 2019, im Alter von 56 Jahren, zierte sie hüllenlos das Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar". Die Titelgeschichte erschien fast zeitgleich mit Moores Memoiren "Inside Out", in denen sie schonungslos über ihr Leben berichtet.

Schlagzeilen produzierte auch die britische "Vogue", als diese in der Juli-Ausgabe unter anderem die 82-jährige Schauspielerin Miriam Margolyes aufs Cover hob und in einer Fotostrecke sogar nackt zeigte. Margolyes, die in den "Harry Potter"-Filmen mitspielte, posierte barbusig an einem Tisch mit Tee und Törtchen. Die Aufnahmen von Margolyes entstanden im Rahmen des Pride Month, die "Vogue" porträtierte zu diesem Anlass mehrere Persönlichkeiten aus der britischen LGBTQIA+-Community. Margolyes, die seit den Sechzigern in einer lesbischen Beziehung lebt, sagte dem Magazin: "Ich habe mich nie dafür geschämt, lesbisch zu sein oder so etwas. Ich wusste, dass es nicht kriminell war, weil ich es war. Ich konnte nicht kriminell sein."

Unternehmerin Martha Stewart mit 81 Jahren auf dem Cover der "Sports Illustrated"

Nicht nackt, aber im Badeanzug posierten Martha Stewart, Maye Musk und Christie Brinkley jeweils einzeln für die Bademodenausgabe des US-Magazin "Sports Illustrated". Eine Zeitschrift, die jahrzehntelang nur für ihre jungen Cover-Models bekannt war, interessiert sich plötzlich für reifere Frauen. "Mein erster Gedanke war: 'In meinem Alter? Niemals! Als ich 30 wurde, dachte ich: 'Das ist das letzte Mal, dass ich in einem Badeanzug posiere! Wenn diese Ausgabe herauskommt, werde ich 63 sein. Ich dachte: 'Diese Zeiten sind vorbei.' Aber da ich es mit meinen Mädchen machen kann, dachte ich: 'Ein letztes Mal!", sagte Brinkley 2017 der Zeitschrift "People". Auf den Fotos war sie gemeinsam mit ihren Töchtern zu sehen.

Maye Musk, Mutter von Unternehmer Elon Musk, schaffte es 2022 im Alter von 74 Jahren auf das Cover der "Sports Illustrated". "Das wurde auch Zeit!", kommentierte sie ihr Foto bei Instagram.

Unternehmerin und Kochbuchautorin Martha Stewart war 81 Jahre alt, als sie im Mai dieses Jahres vom Titel der "Sports Illustrated" lächelte. "Das hätte schon vor 30 Jahren passieren sollen. Das wäre großartig gewesen. Es war kein Ziel, das ich mir gesetzt habe, aber als ich gefragt wurde, dachte ich mir, lass es uns tun!", sagte sie dem Magazin "People".

Auch Schauspielerin Jane Seymour hat sich getraut und 2018 für den "Playboy" posiert – im Alter von 67 Jahren. Für die Britin war es bereits das dritte Shooting nach 1973 und 1983. Die Bilder entstanden auf Seymours Anwesen in Malibu und zeigten sie in zarten Negligés und Spitzenkleidern. "Ich fühle mich jetzt viel sexyer als jemals zuvor", sagte sie dem Magazin. Aufs Cover wie Désirée Nick hat es Seymour damals allerdings nicht geschafft.

