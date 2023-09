Désirée Nick ist mit 66 Jahren ältestes, deutsches Playboy-Cover-Model

Normalerweise denkt man beim Männer-Magazin "Playboy" an junge, hübsche Frauen, die die Hüllen fallen lassen. Désirée Nick besitzt zumindest eine der Eigenschaften nicht, sie ist 66 Jahre alt und nicht 26. Sie damit das älteste, deutsche "Playboy"-Cover-Model aller Zeiten.

In Deutschland ist Désirée Nick bekannt für ihre spitze Zunge, sie eckt gerne mal an und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Auch beim "Playboy"-Shooting zeigt sie sich freizügig, nur ihr Intimbereich bleibt verhüllt. Die Unterhaltungskünstlerin sagt über ihren Körper: "Ich gehe mal für Botox zum Doktor, aber das gehört ja zur Kosmetik. An meinem Körper ist absolut nichts gemacht."

Für ihre Darstellung auf dem "Playboy"-Cover entschied sich Nick auch, weil sie gegen die Altersdiskriminierung von Frauen angehen möchte: "Ich halte dieses Playboy-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren."

Désirée Nick will das gesellschaftliche Bild reiferer Frauen verändern

Désirée Nick, die spätestens seit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2004 einem deutschen Millionenpublikum bekannt ist, möchte ein Zeichen setzen und reiferen Frauen ein Forum geben. So sagt sie: "Frauen über 50 werden in unserer Gesellschaft schwer diskriminiert. Keiner schützt uns. Wer einer Arbeitskollegin an den Po grapscht, wer abfällige Bemerkungen über die Hautfarbe von Kollegen macht, riskiert seinen Job. Aber wenn du über eine ältere Frau sagst: Die alte Schachtel ist nicht mehr taufrisch, hat das keinerlei Konsequenzen. Über Menschen ab 50 wird ungestraft alles ausgekübelt, was woanders nicht mehr gesagt werden darf."

Nick weiter: "Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist klischeebehaftet und voller Vorurteile. Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen. Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert."

Eine wichtige Botschaft, die sie verkündet, denn auch optisch kann sie durchaus mit ihren jüngeren "Playboy"-Kolleginnen mithalten und zu einer neuen Sicht auf Frauen verhelfen: "Die neue Betrachtungsweise der Frau über 50 muss von der Mitte der Gesellschaft und auch von den Männern wahrgenommen werden. Ich werde an den Grundfesten rütteln, bis die Herren der Schöpfung akzeptieren, dass über die Darstellung der Frau in allen Lebensphasen immer noch die Frau selbst entscheidet! Und das kann man nur erreichen, indem man Dinge extrem deutlich macht."

Quelle:Playboy