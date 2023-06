von Rune Weichert Dänemarks Königin Margrethe ist ihren Untertanen als notorische Raucherin bekannt. Doch damit ist jetzt Schluss: Das Königshaus bestätigte, dass die Monarchin seit einer Operation im Februar nicht mehr zur Zigarette greift.

Die Königin des Landes mit einer Zigarette zwischen den Fingern: Für die Menschen in Dänemark ist das kein ungewöhnliches Bild. Königin Margrethe II. ist bei ihren Untertanen als Kettenraucherin bekannt. Mit 17 Jahren griff die passionierte Raucherin zum ersten Mal zur Zigarette.

Damit ist allerdings Schluss – und dass schon seit einigen Monaten. Wie das Klatschmagazin "Her & Nu" berichtete, lässt die 83-jährige Monarchin inzwischen die Finger von den Glimmstängeln. Die Königin habe wegen einer Rückenoperation im Februar mit dem Rauchen aufgehört. Bis heute habe sie nicht wieder angefangen.

Im Februar war Königin Margrethe II. noch anderer Meinung

Die dänische Zeitung "B.T." bestätigte den Bericht der "Her & Nu". "Es ist richtig, dass die Königin seit der Operation nicht mehr geraucht hat", erklärte eine Sprecherin des Königshauses der Zeitung.

Allerdings hatte Margrethe II. noch im Februar – also kurz vor ihrer Rücken-OP – in einem Interview noch gesagt, dass sie nicht vorhabe, mit dem Rauchen aufzuhören: "Ich bin jetzt so alt, dass es keine Rolle mehr spielt."

Dass die Monarchin raucht, war für die Dänen nie ein großes Problem. Dennoch hat Margrethe bereits vor Jahren aufgehört, sich zumindest in der Öffentlichkeit eine Zigarette anzuzünden.

Expertin: Königin Margrethe könnte Vorbild sein

Der Rauchstopp der Königin stehe im Zusammenhang mit ihrer Operation am 22. Februar, schreiben dänische Medien. Die dänische Gesundheitsbehörde empfiehlt, mindestens sechs Wochen vor einer Operation mit dem Rauchen aufzuhören. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Wunden schlechter heilen und es zu Infektionen kommt.

Dass Margrethe nicht mehr raucht, sehen Experten positiv. Denn sie könnte damit zum Vorbild werden. "Die Königin hat lange Zeit viele sehr starke Zigaretten geraucht. Manche Leute denken vielleicht, wenn sie aufhören kann, kann ich das auch", sagte Charlotta Pisinger, Professorin für Tabakprävention an der Universität von Kopenhagen, der Nachrichtenagentur Ritzau.

Pisinger vermutet, dass Margrethe wahrscheinlich auch schon die positiven Veränderungen bemerkt hat, die eintreten, wenn man mit dem Rauchen aufhört, "selbst wenn man schon lange raucht". Dazu gehöre etwa, dass man besser Luft bekommt.

Quellen: "Her & Nu", "B.T.", "Berlingske", "Politiken", "Weekendavisen"