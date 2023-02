Königin Margrethe II. hat sich im Rigshospitalet in Kopenhagen einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. In letzter Zeit habe sich die Situation verschlechtert, weshalb die Operation nötig war.

Die dänische Königin Margrethe II. hat sich einer geplanten Operation am Rücken unterzogen. Der größere chirurgische Eingriff am Mittwoch im Rigshospitalet in Kopenhagen sei planmäßig verlaufen und der Zustand der Königin "gut und stabil", teilte der Palast mit. Die 82-jährige Monarchin leidet schon längerem unter Rückenschmerzen, zuletzt verschlimmerten sich diese aber. "Die Operation verlief nach Plan, der Zustand der Königin ist den Umständen entsprechend gut und stabil", heißt es in einer Mitteilung des Königshauses, die unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde. In der kommenden Zeit werde die Königin weiterhin im genannten Krankenhaus stationär behandelt, danach folge "eine längere Genesungszeit und Rehabilitation des Rückens".

Am Dienstag hatte Kronprinz Frederik laut Mitteilung die Amtsgeschäfte seiner Mutter übernommen. Ab dem 25. Februar wird das Kronprinzenpaar für einen offiziellen Besuch nach Indien reisen. Prinzessin Benedikte von Dänemark, die Schwester der Königin, wird deshalb ab 25. Februar diese Aufgabe übernehmen.

"Ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle"

Nach Rücksprache mit Spezialisten habe sich die Monarchin aufgrund anhaltender Probleme dazu entschieden, "sich einer umfangreichen Operation zu unterziehen". Für Margrethe II. war es bereits die zweite Rückenoperation. Vor 20 Jahren war sie am Lendenwirbelkanal operiert worden.

Margrethe II. sitzt bereits seit 51 Jahren auf dem dänischen Thron. Sie ist extrem beliebt, mehr als 80 Prozent der Dänen bezeichnen sich selbst als Anhänger der Monarchie. Die Königin, seit 2018 Witwe, denkt nach eigenen Angaben nicht ans Abdanken. "Ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle", versicherte die passionierte Raucherin einmal.