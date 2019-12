In einem Interview mit "The Guardian" wurde Daisy Ridley (27, "Star Wars") nach ihrem angeblich privilegierten Lebenslauf gefragt. Die Schauspielerin antwortete daraufhin mit einem Vergleich, in dem sie sagte, dass sie nicht privilegierter aufgewachsen sei als ihr "Star Wars"-Kollege John Boyega (27). Allerdings wurde dieser durch einen Härtefonds unterstützt, um zum Theater gehen zu können.

Ridley besuchte mit einem Stipendium eine private Einrichtung, in der sie schon früh mit der Schauspielerei in Berührung kam. Wie "Mail Online" berichtet, hagelte es in den sozialen Medien Kritik für ihren Vergleich mit Boyega.