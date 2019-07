"Ich wusste, dass Quentin diesen Film machen wird und ich habe ihm als Fan einfach eine Nachricht geschrieben. Dann hat er mich zum Vorsprechen eingeladen und ich habe letztendlich die Rolle der Squeaky bekommen."

Dakota Fanning (25, "Very Good Girls") ist einer der zahlreichen Stars, die Regisseur Quentin Tarantino (56) für den Cast seines neunten Films "Once Upon a Time In Hollywood" ausgewählt hat. Im Interview mit dem Magazin "Porter Edit" erzählte die junge Schauspielerin nun, wie sie zu ihrer Rolle der Manson-Schülerin Squeaky Fromme kam. "Es war wie als würde ein Traum wahr werden. Es gibt einfach keinen besseren Weg, das zu beschreiben. Ich hätte wahrscheinlich jede Rolle gespielt, aber die Tatsache, dass es so eine saftige und herausfordernde Rolle war, machte es noch aufregender." In seinem neuen Blockbluster behandelt Tarantino unter anderem den Mord des Clans um Charles Manson (1934-2017) an der Hollywood-Schauspielerin Sharon Tate (dargestellt von Margot Robbie, 29).