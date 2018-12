Ein Bild von Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") und Daniel Brühl (40, "Der Duft von Lavendel") beim Candle-Light-Dinner sieht man auch nicht alle Tage. Entstanden ist es bei einem Abendessen der diesjährigen Jury des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch. Noch interessanter wäre wohl zu wissen, über was die beiden in diesem Moment geredet haben, das die Schauspielerin so überrascht zu haben scheint.

Vielleicht imitierte Johnson auch nur die überraschten Reaktionen derjenigen, die nicht glauben können, dass die Jury dieses Jahr aus mehr Frauen als Männern besteht. Dafür hatte Johnson bei einer Pressekonferenz eine gute Erklärung: "Ich habe das Gefühl, dass schon immer viele Frauen im Kino involviert waren - hinter und vor der Kamera, in und auf Filmfestivals. Diesmal besteht die Jury aus mehr Frauen und vielleicht ist das ein Weg, damit so etwas in Zukunft noch öfter passiert und ich denke das ist großartig."