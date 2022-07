Vor 14 Monaten starb seine Ehefrau Helen McCrory an Krebs. Nun ist "Homeland"-Star Damian Lewis offenbar wieder liiert. Seine Neue ist selbst eine berühmte Künstlerin.

Sein Schicksal hat viele Fans bewegt: Vor einem Jahr verlor der bekannte Schauspieler Damian Lewis seine Ehefrau Helen McCrory, die einem Krebsleiden erlag. 14 Jahre war das Paar verheiratet, plötzlich stand der "Homeland"-Star alleine da mit zwei Kindern.

Gut 14 Monate später sieht die Welt für den 51-Jährigen schon wieder anders aus: Es gibt offenbar eine eine neue Frau in seinem Leben. Damian Lewis wurde mehrfach gemeinsam mit der Musikerin Alison Mosshart gesichtet. Gegenüber der "Daily Mail" bestätigte deren Mutter Vivian, dass die beiden ein Paar sind. Demnach haben sich die beiden Künstler über gemeinsame Freunde kennengelernt. "Wenn sie glücklich sind, sind wir auch glücklich", sagte die 76-Jährige der britischen Tageszeitung. Bislang habe sie den Schauspieler aber noch nicht kennengelernt.

Damian Lewis wurde mehrfach mit Alison Mosshart gesehen

Alison Mosshart wurde in den Nullerjahren als Sängerin der amerikanischen Indie-Rock-Band The Kills bekannt. Seit 2009 ist sie auch Teil der Supergroup The Dead Weather, zu der auch Jack White (The White Stripes), Jack Lawrence (The Greenhornes) und Dean Fertita (Queens of the Stone Age) gehören.

Damian Lewis wurde Anfang des Jahrtausends durch Serien wie "Band of Brothers", "The Forsyte Saga" oder "Life" bekannt. Seine berühmteste Rolle hatte er ab 2011 in der Agentenserie "Homeland", in der er drei Staffeln lang neben Claire Danes die Hauptrolle spielte. Für seine Rolle des Kriegsheimkehrers wurde er unter anderem mit dem Emmy und dem Golden Globe ausgezeichnet. In Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" verkörperte er 2019 den Schauspieler Steve McQueen.

Lewis war von 2007 bis zu ihrem Tod im April 2021 mit Helen McCrory verheiratet. Die als Narzissa Malfoy aus den "Harry Potter"-Filmen bekannte Schauspielerin starb mit nur 52 Jahren an Brustkrebs. Das Paar hat zusammen zwei Kinder, die Tochter Manon und den Sohn Gulliver. Den Ehering, das registrierten die Reporter der "Daily Mail" genau, trägt Lewis noch.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"