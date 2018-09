Damien Chazelle (33) tanzt derzeit durch sein ganz privates "La La Land": Der oscarprämierte Regisseur hat im malerischen Malibu seine Freundin Olivia Hamilton geheiratet, wie "Us Weekly" berichtet. Damit geht der Höhenflug des gerade einmal 33 Jahre alten Ausnahmetalents auch in seinem Privatleben ungehindert weiter. In einer Dankesrede im Jahr 2016 hatte er Hamilton als "die Liebe meines Lebens" bezeichnet.

Chazelle machte sich erstmals mit seinem Debütfilm "Whiplash" einen Namen, der 2015 als Überraschungshit stolze drei Oscars einheimsen konnte. Zwei Jahre später waren es bei "La La Land" dann schon fünf, 2019 könnte er das noch einmal übertreffen. Denn am 11. Oktober dieses Jahres kommt sein ambitionierter Streifen "Aufbruch zum Mond" in die deutschen Kinos, in dem Ryan Gosling (37) als Weltraum-Pionier Neil Armstrong zu sehen ist.